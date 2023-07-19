https://ria.ru/20230719/ukraina-1885088375.html

СМИ: многие мирные планы по Украине предусматривают ограничения для нее

СМИ: многие мирные планы по Украине предусматривают ограничения для нее - РИА Новости, 19.07.2023

СМИ: многие мирные планы по Украине предусматривают ограничения для нее

Большинство имеющихся на данный момент предложений по мирному урегулированию украинского конфликта прямо или косвенно подразумевают ограничение целостности и... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T15:41

2023-07-19T15:41

2023-07-19T15:41

специальная военная операция на украине

украина

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россия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Большинство имеющихся на данный момент предложений по мирному урегулированию украинского конфликта прямо или косвенно подразумевают ограничение целостности и суверенитета Украины, самым популярные предложения - оставить Крым под контролем РФ или исключить присоединение Украины к НАТО, пишет автор статьи в издании Euobserver Андреас Умланд. "Большинство мирных планов, находящихся в настоящее время в обращении, прямо или косвенно предусматривают ограничение целостности и/или суверенитета Украины. Среди наиболее популярных предложений - оставить Крым под контролем Москвы и/или исключить возможность вступления Украины в НАТО", - говорится в статье. Автор отмечает, что нетерпимость Украины по отношению к РФ "раздражает многих наблюдателей по всему миру", а украинское упрямство в отношении территориальных завоеваний России настолько не гибкое, "что представляется не заслуживающим полной поддержки". "Для многих политиков и дипломатов этот конфликт на востоке Европы представляет всего лишь второстепенное значение. Это заставляет их утверждать, что финансовые, военные и политические инвестиции их правительств в оборону, безопасность и инфраструктуру Украины должны быть ограничены или даже остановлены", - пишет Умланд. Также для многих, как утверждает автор, "плохой, но скорый мир предпочтительнее благородного, но длительного военного противостояния". Число стран и организаций, предлагающих мирные инициативы по Украине и посредничество в урегулировании, продолжает расти. Свои предложения уже выдвигали Китай, Бразилия, страны Африки, контактная группа Лиги арабских государств, Ватикан и другие. Несмотря на нежелание Киева вести диалог, намеки на необходимость переговоров стали все чаще появляться в западных СМИ. При этом официально западные лидеры продолжают делать воинственные заявления о необходимости победить Россию на поле боя. Именно их нежелание обсуждать предложения Москвы по гарантиям безопасности и нерасширению НАТО на восток предшествовало началу специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев ввел запрет на них даже на законодательном уровне и продолжает требовать у Запада оружие для контрнаступления.

https://ria.ru/20230719/tramp-1884976765.html

https://ria.ru/20230717/braziliya-1884523683.html

https://ria.ru/20230716/ukraina-1884465092.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, россия, ситуация в днр и лнр