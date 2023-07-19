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СМИ: многие мирные планы по Украине предусматривают ограничения для нее - РИА Новости, 19.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:41 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/ukraina-1885088375.html
СМИ: многие мирные планы по Украине предусматривают ограничения для нее
СМИ: многие мирные планы по Украине предусматривают ограничения для нее - РИА Новости, 19.07.2023
СМИ: многие мирные планы по Украине предусматривают ограничения для нее
Большинство имеющихся на данный момент предложений по мирному урегулированию украинского конфликта прямо или косвенно подразумевают ограничение целостности и... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T15:41
2023-07-19T15:41
специальная военная операция на украине
украина
в мире
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Большинство имеющихся на данный момент предложений по мирному урегулированию украинского конфликта прямо или косвенно подразумевают ограничение целостности и суверенитета Украины, самым популярные предложения - оставить Крым под контролем РФ или исключить присоединение Украины к НАТО, пишет автор статьи в издании Euobserver Андреас Умланд. "Большинство мирных планов, находящихся в настоящее время в обращении, прямо или косвенно предусматривают ограничение целостности и/или суверенитета Украины. Среди наиболее популярных предложений - оставить Крым под контролем Москвы и/или исключить возможность вступления Украины в НАТО", - говорится в статье. Автор отмечает, что нетерпимость Украины по отношению к РФ "раздражает многих наблюдателей по всему миру", а украинское упрямство в отношении территориальных завоеваний России настолько не гибкое, "что представляется не заслуживающим полной поддержки". "Для многих политиков и дипломатов этот конфликт на востоке Европы представляет всего лишь второстепенное значение. Это заставляет их утверждать, что финансовые, военные и политические инвестиции их правительств в оборону, безопасность и инфраструктуру Украины должны быть ограничены или даже остановлены", - пишет Умланд. Также для многих, как утверждает автор, "плохой, но скорый мир предпочтительнее благородного, но длительного военного противостояния". Число стран и организаций, предлагающих мирные инициативы по Украине и посредничество в урегулировании, продолжает расти. Свои предложения уже выдвигали Китай, Бразилия, страны Африки, контактная группа Лиги арабских государств, Ватикан и другие. Несмотря на нежелание Киева вести диалог, намеки на необходимость переговоров стали все чаще появляться в западных СМИ. При этом официально западные лидеры продолжают делать воинственные заявления о необходимости победить Россию на поле боя. Именно их нежелание обсуждать предложения Москвы по гарантиям безопасности и нерасширению НАТО на восток предшествовало началу специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев ввел запрет на них даже на законодательном уровне и продолжает требовать у Запада оружие для контрнаступления.
https://ria.ru/20230719/tramp-1884976765.html
https://ria.ru/20230717/braziliya-1884523683.html
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украина, в мире, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: многие мирные планы по Украине предусматривают ограничения для нее

Euobserver: большинство мирных планов по Украине ограничивают ее целостность и суверенитет

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Большинство имеющихся на данный момент предложений по мирному урегулированию украинского конфликта прямо или косвенно подразумевают ограничение целостности и суверенитета Украины, самым популярные предложения - оставить Крым под контролем РФ или исключить присоединение Украины к НАТО, пишет автор статьи в издании Euobserver Андреас Умланд.
"Большинство мирных планов, находящихся в настоящее время в обращении, прямо или косвенно предусматривают ограничение целостности и/или суверенитета Украины. Среди наиболее популярных предложений - оставить Крым под контролем Москвы и/или исключить возможность вступления Украины в НАТО", - говорится в статье.
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Автор отмечает, что нетерпимость Украины по отношению к РФ "раздражает многих наблюдателей по всему миру", а украинское упрямство в отношении территориальных завоеваний России настолько не гибкое, "что представляется не заслуживающим полной поддержки".
"Для многих политиков и дипломатов этот конфликт на востоке Европы представляет всего лишь второстепенное значение. Это заставляет их утверждать, что финансовые, военные и политические инвестиции их правительств в оборону, безопасность и инфраструктуру Украины должны быть ограничены или даже остановлены", - пишет Умланд.
Также для многих, как утверждает автор, "плохой, но скорый мир предпочтительнее благородного, но длительного военного противостояния".
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Число стран и организаций, предлагающих мирные инициативы по Украине и посредничество в урегулировании, продолжает расти. Свои предложения уже выдвигали Китай, Бразилия, страны Африки, контактная группа Лиги арабских государств, Ватикан и другие. Несмотря на нежелание Киева вести диалог, намеки на необходимость переговоров стали все чаще появляться в западных СМИ. При этом официально западные лидеры продолжают делать воинственные заявления о необходимости победить Россию на поле боя. Именно их нежелание обсуждать предложения Москвы по гарантиям безопасности и нерасширению НАТО на восток предшествовало началу специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев ввел запрет на них даже на законодательном уровне и продолжает требовать у Запада оружие для контрнаступления.
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