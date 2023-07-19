СМИ: многие мирные планы по Украине предусматривают ограничения для нее
Euobserver: большинство мирных планов по Украине ограничивают ее целостность и суверенитет
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Большинство имеющихся на данный момент предложений по мирному урегулированию украинского конфликта прямо или косвенно подразумевают ограничение целостности и суверенитета Украины, самым популярные предложения - оставить Крым под контролем РФ или исключить присоединение Украины к НАТО, пишет автор статьи в издании Euobserver Андреас Умланд.
"Большинство мирных планов, находящихся в настоящее время в обращении, прямо или косвенно предусматривают ограничение целостности и/или суверенитета Украины. Среди наиболее популярных предложений - оставить Крым под контролем Москвы и/или исключить возможность вступления Украины в НАТО", - говорится в статье.
Автор отмечает, что нетерпимость Украины по отношению к РФ "раздражает многих наблюдателей по всему миру", а украинское упрямство в отношении территориальных завоеваний России настолько не гибкое, "что представляется не заслуживающим полной поддержки".
"Для многих политиков и дипломатов этот конфликт на востоке Европы представляет всего лишь второстепенное значение. Это заставляет их утверждать, что финансовые, военные и политические инвестиции их правительств в оборону, безопасность и инфраструктуру Украины должны быть ограничены или даже остановлены", - пишет Умланд.
Также для многих, как утверждает автор, "плохой, но скорый мир предпочтительнее благородного, но длительного военного противостояния".
Число стран и организаций, предлагающих мирные инициативы по Украине и посредничество в урегулировании, продолжает расти. Свои предложения уже выдвигали Китай, Бразилия, страны Африки, контактная группа Лиги арабских государств, Ватикан и другие. Несмотря на нежелание Киева вести диалог, намеки на необходимость переговоров стали все чаще появляться в западных СМИ. При этом официально западные лидеры продолжают делать воинственные заявления о необходимости победить Россию на поле боя. Именно их нежелание обсуждать предложения Москвы по гарантиям безопасности и нерасширению НАТО на восток предшествовало началу специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев ввел запрет на них даже на законодательном уровне и продолжает требовать у Запада оружие для контрнаступления.