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Российские войска сбили украинские Су-25 и Ми-8 - РИА Новости, 19.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 19.07.2023 (обновлено: 14:23 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/ukraina-1885058604.html
Российские войска сбили украинские Су-25 и Ми-8
Российские войска сбили украинские Су-25 и Ми-8 - РИА Новости, 19.07.2023
Российские войска сбили украинские Су-25 и Ми-8
Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолёт Су-25 в ДНР, средства ПВО уничтожили вертолет Ми-8 в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T14:16
2023-07-19T14:23
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
воздушно-космические силы россии
су-25
ми-8 амтш
безопасность
украина
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолёт Су-25 в ДНР, средства ПВО уничтожили вертолет Ми-8 в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Раздольное Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Кутьковка Харьковской области сбит украинский вертолет Ми-8", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным Минобороны, за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожено 18 беспилотных летательных аппаратов противника.
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
россия
донецкая народная республика
украина
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россия, донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии, су-25, ми-8 амтш, безопасность, украина, вооруженные силы украины, харьковская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Воздушно-космические силы России, Су-25, Ми-8 АМТШ, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские войска сбили украинские Су-25 и Ми-8

Минобороны: российские войска сбили украинский Су-25 в ДНР и Ми-8 в Харьковской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолёт Су-25 в ДНР, средства ПВО уничтожили вертолет Ми-8 в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Раздольное Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Кутьковка Харьковской области сбит украинский вертолет Ми-8", - говорится в сводке министерства.
Кроме того, по данным Минобороны, за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожено 18 беспилотных летательных аппаратов противника.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВоздушно-космические силы РоссииСу-25Ми-8 АМТШБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныХарьковская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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