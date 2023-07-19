https://ria.ru/20230719/ukraina-1885058604.html

Российские войска сбили украинские Су-25 и Ми-8

Российские войска сбили украинские Су-25 и Ми-8 - РИА Новости, 19.07.2023

Российские войска сбили украинские Су-25 и Ми-8

Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолёт Су-25 в ДНР, средства ПВО уничтожили вертолет Ми-8 в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T14:16

2023-07-19T14:16

2023-07-19T14:23

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

воздушно-космические силы россии

су-25

ми-8 амтш

безопасность

украина

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолёт Су-25 в ДНР, средства ПВО уничтожили вертолет Ми-8 в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Раздольное Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Кутьковка Харьковской области сбит украинский вертолет Ми-8", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным Минобороны, за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожено 18 беспилотных летательных аппаратов противника.

https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html

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донецкая народная республика

украина

харьковская область

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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