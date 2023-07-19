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Мертва. В США назвали шаг России, который поставил Украину на грань - РИА Новости, 19.07.2023
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10:58 19.07.2023 (обновлено: 12:25 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/ukraina-1885005162.html
Мертва. В США назвали шаг России, который поставил Украину на грань
Мертва. В США назвали шаг России, который поставил Украину на грань - РИА Новости, 19.07.2023
Мертва. В США назвали шаг России, который поставил Украину на грань
Желание президента Украины Владимира Зеленского продолжать зерновую сделку без России бессмысленно, пишет Bloomberg."Призыв Украины не останавливать перевозку... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T10:58
2023-07-19T12:25
в мире
украина
россия
москва
владимир зеленский
оон
зерновая сделка
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Желание президента Украины Владимира Зеленского продолжать зерновую сделку без России бессмысленно, пишет Bloomberg."Призыв Украины не останавливать перевозку зерна противоречит реальности. Расторжение Москвой зерновой сделки означает, что она больше не будет гарантировать безопасный проход по водному пути", — говорится в публикации. Менеджер по морским перевозкам международной торговой ассоциации владельцев сухогрузов Intercargo Пол Маркидес заявил агентству, что после прекращения действия зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам."При отсутствии безопасного коридора торговля Украины мертва", — добавил содиректор греческой компании Doric Shipbrokers SA Василис Муйис. Зерновая сделка, подписанная 22 июля 2022 года, предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю и снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Но в Москве не раз отмечали, что в отношении России сделка не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки. В результате 17 июля Россия уведомила Украину, Турцию и ООН, что выходит из соглашения.
https://ria.ru/20230719/ukraina-1884986399.html
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в мире, украина, россия, москва, владимир зеленский, оон, зерновая сделка
В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, ООН, Зерновая сделка
Мертва. В США назвали шаг России, который поставил Украину на грань

Bloomberg: желание Зеленского поставлять зерно без России противоречит реальности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Желание президента Украины Владимира Зеленского продолжать зерновую сделку без России бессмысленно, пишет Bloomberg.

"Призыв Украины не останавливать перевозку зерна противоречит реальности. Расторжение Москвой зерновой сделки означает, что она больше не будет гарантировать безопасный проход по водному пути", — говорится в публикации.
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Менеджер по морским перевозкам международной торговой ассоциации владельцев сухогрузов Intercargo Пол Маркидес заявил агентству, что после прекращения действия зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам.
"При отсутствии безопасного коридора торговля Украины мертва", — добавил содиректор греческой компании Doric Shipbrokers SA Василис Муйис.
Зерновая сделка, подписанная 22 июля 2022 года, предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю и снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Но в Москве не раз отмечали, что в отношении России сделка не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки. В результате 17 июля Россия уведомила Украину, Турцию и ООН, что выходит из соглашения.
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В миреУкраинаРоссияМоскваВладимир ЗеленскийООНЗерновая сделка
 
 
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