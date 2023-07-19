https://ria.ru/20230719/ukraina-1884998254.html

МИД опроверг сообщения о закулисных переговорах с США по Украине

МИД опроверг сообщения о закулисных переговорах с США по Украине - РИА Новости, 19.07.2023

МИД опроверг сообщения о закулисных переговорах с США по Украине

Вашингтон продолжит придумывать фейки о закулисных переговорах США и РФ по Украине, чтобы посеять смуту в рядах стран глобального Юга, заявила официальный... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T10:12

2023-07-19T10:12

2023-07-19T10:27

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вашингтон продолжит придумывать фейки о закулисных переговорах США и РФ по Украине, чтобы посеять смуту в рядах стран глобального Юга, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.Ранее телеканал NBC со ссылкой на неназванные источники сообщил, что экс-чиновники США якобы провели в апреле секретные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, чтобы заложить основу для переговоров о завершении конфликта на Украине."Это фейк, это делалось специально, это будет делаться и дальше.. для того, чтобы посеять сомнения у стран глобального Юга, чтобы посеять смуту в их рядах, подорвать их доверие к нашей стране", - сказала Захарова. Она отметила, что встречи Лаврова с политологами носят лишь характер обмена мнениями.

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Кирилл Волков

в мире, сша, украина, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр