https://ria.ru/20230719/ukraina-1884998254.html
МИД опроверг сообщения о закулисных переговорах с США по Украине
МИД опроверг сообщения о закулисных переговорах с США по Украине - РИА Новости, 19.07.2023
МИД опроверг сообщения о закулисных переговорах с США по Украине
Вашингтон продолжит придумывать фейки о закулисных переговорах США и РФ по Украине, чтобы посеять смуту в рядах стран глобального Юга, заявила официальный... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T10:12
2023-07-19T10:12
2023-07-19T10:27
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вашингтон продолжит придумывать фейки о закулисных переговорах США и РФ по Украине, чтобы посеять смуту в рядах стран глобального Юга, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.Ранее телеканал NBC со ссылкой на неназванные источники сообщил, что экс-чиновники США якобы провели в апреле секретные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, чтобы заложить основу для переговоров о завершении конфликта на Украине."Это фейк, это делалось специально, это будет делаться и дальше.. для того, чтобы посеять сомнения у стран глобального Юга, чтобы посеять смуту в их рядах, подорвать их доверие к нашей стране", - сказала Захарова. Она отметила, что встречи Лаврова с политологами носят лишь характер обмена мнениями.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МИД опроверг сообщения о закулисных переговорах с США по Украине
Захарова: США придумывают фейки о закулисных переговорах по Украине, чтобы посеять смуту