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МИД опроверг сообщения о закулисных переговорах с США по Украине - РИА Новости, 19.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:12 19.07.2023 (обновлено: 10:27 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/ukraina-1884998254.html
МИД опроверг сообщения о закулисных переговорах с США по Украине
МИД опроверг сообщения о закулисных переговорах с США по Украине - РИА Новости, 19.07.2023
МИД опроверг сообщения о закулисных переговорах с США по Украине
Вашингтон продолжит придумывать фейки о закулисных переговорах США и РФ по Украине, чтобы посеять смуту в рядах стран глобального Юга, заявила официальный... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T10:12
2023-07-19T10:27
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вашингтон продолжит придумывать фейки о закулисных переговорах США и РФ по Украине, чтобы посеять смуту в рядах стран глобального Юга, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.Ранее телеканал NBC со ссылкой на неназванные источники сообщил, что экс-чиновники США якобы провели в апреле секретные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, чтобы заложить основу для переговоров о завершении конфликта на Украине."Это фейк, это делалось специально, это будет делаться и дальше.. для того, чтобы посеять сомнения у стран глобального Юга, чтобы посеять смуту в их рядах, подорвать их доверие к нашей стране", - сказала Захарова. Она отметила, что встречи Лаврова с политологами носят лишь характер обмена мнениями.
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в мире, сша, украина, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров, Ситуация в ДНР и ЛНР
МИД опроверг сообщения о закулисных переговорах с США по Украине

Захарова: США придумывают фейки о закулисных переговорах по Украине, чтобы посеять смуту

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вашингтон продолжит придумывать фейки о закулисных переговорах США и РФ по Украине, чтобы посеять смуту в рядах стран глобального Юга, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на неназванные источники сообщил, что экс-чиновники США якобы провели в апреле секретные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, чтобы заложить основу для переговоров о завершении конфликта на Украине.
"Это фейк, это делалось специально, это будет делаться и дальше.. для того, чтобы посеять сомнения у стран глобального Юга, чтобы посеять смуту в их рядах, подорвать их доверие к нашей стране", - сказала Захарова. Она отметила, что встречи Лаврова с политологами носят лишь характер обмена мнениями.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Киев в панике: Запад в шаге от "слива" Украины
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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