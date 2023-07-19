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"Зеленский под угрозой". Названо катастрофическое для Украины событие
"Зеленский под угрозой". Названо катастрофическое для Украины событие - РИА Новости, 19.07.2023
"Зеленский под угрозой". Названо катастрофическое для Украины событие
Возвращение Дональда Трампа в Белым дом станет для Украины и Владимира Зеленского катастрофическим событием, написал японский журналист Акира Сайто в статье для РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T02:00
2023-07-19T02:00
2023-07-19T10:16
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Возвращение Дональда Трампа в Белым дом станет для Украины и Владимира Зеленского катастрофическим событием, написал японский журналист Акира Сайто в статье для Wedge Infinity."Киев быстро окажется в сложной ситуации, если переизберут Дональда Трампа", — заявил он.По мнению обозревателя, в таком случае положение Зеленского окажется под угрозой."Кроме того, между Трампом и президентом Украины не очень хорошие отношения", —добавил он.Ранее Трамп рассказал о том, как он собирается прекратить конфликт на Украине в случае своего избрания на пост главы государства. По его словам, он намерен сказать Владимиру Зеленскому "хватит", потребовав от него "заключить соглашение".Кроме того, Трамп обещал в случае победы на президентских выборах остановить украинский конфликт еще до своего вступления в должность главы государства.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230718/zelenskiy-1884953192.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
"Зеленский под угрозой". Названо катастрофическое для Украины событие
Японский журналист Акира Сайто назвал возможное переизбрание Трампа угрозой для Зеленского