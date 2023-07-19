https://ria.ru/20230719/ubiystvo-1885088995.html

Жителю Краснодара, убившему человека за "Ладу", дали 18 лет колонии

Жителю Краснодара, убившему человека за "Ладу", дали 18 лет колонии - РИА Новости, 19.07.2023

Жителю Краснодара, убившему человека за "Ладу", дали 18 лет колонии

Житель Краснодара, убивший человека, чтобы завладеть его автомобилем "Лада Гранта" и погасить долги, получил 18 лет колонии строгого режима, сообщила... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T15:45

2023-07-19T15:45

2023-07-19T16:59

происшествия

краснодар

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КРАСНОДАР, 19 июл - РИА Новости. Житель Краснодара, убивший человека, чтобы завладеть его автомобилем "Лада Гранта" и погасить долги, получил 18 лет колонии строгого режима, сообщила пресс-служба судов Кубани. Сергей Юриков обвинялся по пункту "з" части 2 статьи 105 (убийство из корыстных побуждений) и пункту "в" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Установлено, что обвиняемый подрабатывал ремонтом автомобилей, не имея постоянного разработка, он накопил долги. В декабре 2022 года для того, чтобы исправить своё финансовое положение, Юриков решил убить продавца автомобиля "Лада Гранта" и забрать машину себе. Продавцом оказался 30-летний житель станицы Новотитаровской, он приехал в НСТ "Лекраспромовец" в мастерскую к Юрикову. Юриков напал на продавца, ударив его кувалдой не менее четырёх раз по голове, а затем задушил. Он похитил автомобиль, труп упаковал в полиэтиленовые мешки и закопал на окраине поселка, а кувалду и телефон убитого выбросил на берегу водоема. "Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год", - говорится в сообщении. Отмечается, что подсудимый признал вину и раскаялся, отметив, что "человека это все равно не вернет". Кроме признания подсудимого, его вина была установлена совокупностью исследованных по делу доказательств. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20230718/ubiystvo-1884839108.html

краснодар

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, краснодар