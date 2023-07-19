https://ria.ru/20230719/ubiystvo-1885088995.html
Жителю Краснодара, убившему человека за "Ладу", дали 18 лет колонии
Жителю Краснодара, убившему человека за "Ладу", дали 18 лет колонии - РИА Новости, 19.07.2023
Жителю Краснодара, убившему человека за "Ладу", дали 18 лет колонии
Житель Краснодара, убивший человека, чтобы завладеть его автомобилем "Лада Гранта" и погасить долги, получил 18 лет колонии строгого режима, сообщила... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T15:45
2023-07-19T15:45
2023-07-19T16:59
происшествия
краснодар
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КРАСНОДАР, 19 июл - РИА Новости. Житель Краснодара, убивший человека, чтобы завладеть его автомобилем "Лада Гранта" и погасить долги, получил 18 лет колонии строгого режима, сообщила пресс-служба судов Кубани. Сергей Юриков обвинялся по пункту "з" части 2 статьи 105 (убийство из корыстных побуждений) и пункту "в" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Установлено, что обвиняемый подрабатывал ремонтом автомобилей, не имея постоянного разработка, он накопил долги. В декабре 2022 года для того, чтобы исправить своё финансовое положение, Юриков решил убить продавца автомобиля "Лада Гранта" и забрать машину себе. Продавцом оказался 30-летний житель станицы Новотитаровской, он приехал в НСТ "Лекраспромовец" в мастерскую к Юрикову. Юриков напал на продавца, ударив его кувалдой не менее четырёх раз по голове, а затем задушил. Он похитил автомобиль, труп упаковал в полиэтиленовые мешки и закопал на окраине поселка, а кувалду и телефон убитого выбросил на берегу водоема. "Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год", - говорится в сообщении. Отмечается, что подсудимый признал вину и раскаялся, отметив, что "человека это все равно не вернет". Кроме признания подсудимого, его вина была установлена совокупностью исследованных по делу доказательств. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20230718/ubiystvo-1884839108.html
краснодар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар
Жителю Краснодара, убившему человека за "Ладу", дали 18 лет колонии
Убивший кувалдой владельца машины "Лада Гранта" житель Краснодара получил 18 лет колонии
КРАСНОДАР, 19 июл - РИА Новости.
Житель Краснодара, убивший человека, чтобы завладеть его автомобилем "Лада Гранта" и погасить долги, получил 18 лет колонии строгого режима, сообщила пресс-служба
судов Кубани.
Сергей Юриков обвинялся по пункту "з" части 2 статьи 105 (убийство из корыстных побуждений) и пункту "в" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).
Установлено, что обвиняемый подрабатывал ремонтом автомобилей, не имея постоянного разработка, он накопил долги. В декабре 2022 года для того, чтобы исправить своё финансовое положение, Юриков решил убить продавца автомобиля "Лада Гранта" и забрать машину себе. Продавцом оказался 30-летний житель станицы Новотитаровской, он приехал в НСТ "Лекраспромовец" в мастерскую к Юрикову. Юриков напал на продавца, ударив его кувалдой не менее четырёх раз по голове, а затем задушил. Он похитил автомобиль, труп упаковал в полиэтиленовые мешки и закопал на окраине поселка, а кувалду и телефон убитого выбросил на берегу водоема.
«
"Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подсудимый признал вину и раскаялся, отметив, что "человека это все равно не вернет". Кроме признания подсудимого, его вина была установлена совокупностью исследованных по делу доказательств. Приговор в законную силу не вступил.
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