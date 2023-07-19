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Тюменская область досрочно переселит жильцов аварийных домов - РИА Новости, 19.07.2023
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Тюменская область
 
13:59 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/tyumen-1885055902.html
Тюменская область досрочно переселит жильцов аварийных домов
Тюменская область досрочно переселит жильцов аварийных домов - РИА Новости, 19.07.2023
Тюменская область досрочно переселит жильцов аварийных домов
Программа переселения из аварийного жилья в Тюменской области будет полностью завершена раньше запланированного срока на один год и восемь месяцев, сообщается... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T13:59
2023-07-19T13:59
тюменская область
тюменская область
александр моор
жилье
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ТЮМЕНЬ, 19 июл – РИА Новости. Программа переселения из аварийного жилья в Тюменской области будет полностью завершена раньше запланированного срока на один год и восемь месяцев, сообщается на сайте регионального правительства. "Региональную программу расселения аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, изначально планировалось выполнить до 1 сентября 2025 года. В итоге ее завершат к концу 2023 года. В рамках программы будет расселено в общей сложности 145 тысяч квадратных метров, условия проживания улучшат свыше 9 тысяч человек", - следует из сообщения. Отмечается, что правительство Тюменской области начинает формировать аналогичную программу на следующие пять лет. В нее войдут дома, признанные аварийными по состоянию на 1 января 2022 года. По ней власти планируют расселить почти 113 тысяч квадратных метров, благодаря чему новое жилье обретут более 6 тысяч человек. "Это дорогостоящая программа. Значительная часть аварийных домов находится в городах. Используя современные инструменты комплексного развития территорий, мы привлекаем средства инвесторов, чтобы сократить нагрузку на бюджет", – прокомментировал планы глава региона Александр Моор.
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тюменская область, александр моор, жилье
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор, Жилье
Тюменская область досрочно переселит жильцов аварийных домов

Тюменский губернатор Моор: программу переселения из аварийного жилья выполнят раньше срока

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВходная дверь квартиры в новостройке
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ТЮМЕНЬ, 19 июл – РИА Новости. Программа переселения из аварийного жилья в Тюменской области будет полностью завершена раньше запланированного срока на один год и восемь месяцев, сообщается на сайте регионального правительства.
«
"Региональную программу расселения аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, изначально планировалось выполнить до 1 сентября 2025 года. В итоге ее завершат к концу 2023 года. В рамках программы будет расселено в общей сложности 145 тысяч квадратных метров, условия проживания улучшат свыше 9 тысяч человек", - следует из сообщения.
Отмечается, что правительство Тюменской области начинает формировать аналогичную программу на следующие пять лет. В нее войдут дома, признанные аварийными по состоянию на 1 января 2022 года. По ней власти планируют расселить почти 113 тысяч квадратных метров, благодаря чему новое жилье обретут более 6 тысяч человек. "Это дорогостоящая программа. Значительная часть аварийных домов находится в городах. Используя современные инструменты комплексного развития территорий, мы привлекаем средства инвесторов, чтобы сократить нагрузку на бюджет", – прокомментировал планы глава региона Александр Моор.
 
Тюменская областьТюменская областьАлександр МоорЖилье
 
 
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