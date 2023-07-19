https://ria.ru/20230719/tyumen-1885055902.html

Тюменская область досрочно переселит жильцов аварийных домов

Тюменская область досрочно переселит жильцов аварийных домов - РИА Новости, 19.07.2023

Тюменская область досрочно переселит жильцов аварийных домов

Программа переселения из аварийного жилья в Тюменской области будет полностью завершена раньше запланированного срока на один год и восемь месяцев, сообщается... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T13:59

2023-07-19T13:59

2023-07-19T13:59

тюменская область

тюменская область

александр моор

жилье

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ТЮМЕНЬ, 19 июл – РИА Новости. Программа переселения из аварийного жилья в Тюменской области будет полностью завершена раньше запланированного срока на один год и восемь месяцев, сообщается на сайте регионального правительства. "Региональную программу расселения аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, изначально планировалось выполнить до 1 сентября 2025 года. В итоге ее завершат к концу 2023 года. В рамках программы будет расселено в общей сложности 145 тысяч квадратных метров, условия проживания улучшат свыше 9 тысяч человек", - следует из сообщения. Отмечается, что правительство Тюменской области начинает формировать аналогичную программу на следующие пять лет. В нее войдут дома, признанные аварийными по состоянию на 1 января 2022 года. По ней власти планируют расселить почти 113 тысяч квадратных метров, благодаря чему новое жилье обретут более 6 тысяч человек. "Это дорогостоящая программа. Значительная часть аварийных домов находится в городах. Используя современные инструменты комплексного развития территорий, мы привлекаем средства инвесторов, чтобы сократить нагрузку на бюджет", – прокомментировал планы глава региона Александр Моор.

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

тюменская область, александр моор, жилье