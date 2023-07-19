https://ria.ru/20230719/turtsiya-1885040633.html

В Турции сильно подорожали авиабилеты на внутренние рейсы

В Турции сильно подорожали авиабилеты на внутренние рейсы - РИА Новости, 19.07.2023

В Турции сильно подорожали авиабилеты на внутренние рейсы

Авиационные власти Турции в среду установили новый максимальный срок уровень цен на билеты внутренних авиарейсов, подорожание составило 43 процента. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T14:11

2023-07-19T14:11

2023-07-19T14:11

туризм

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турция

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анталья (провинция)

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СТАМБУЛ, 19 июл - РИА Новости. Авиационные власти Турции в среду установили новый максимальный срок уровень цен на билеты внутренних авиарейсов, подорожание составило 43 процента. "Власти установили новый потолок цен на авиаперелеты по стране в одну сторону – 1650 лир (61 доллар)", – сообщает газета Cumhuriyet. Решение связано с увеличением ряда налогов, в том числе НДС, и падением курса национальной валюты. Турецкие авиакомпании уже подкорректировали цены, убедился корреспондент РИА Новости: на ряде направлений на ближайшие даты и даже на даты в конце августа остались билеты только по 1650 лир в одну сторону. Авиабилеты в Анталью из Стамбула туда-обратно на конец августа стоят порядка 3300 лир (122 доллара) с багажом у авиакомпании Turkish Airlines и ее дочки-лоукостера AnadoluJet. При этом до определения нового "потолка" цен стоимость билетов варьировалась в зависимости от времени вылета и бронирования, теперь же разницы в ценах нет, как минимум на ближайшие месяцы. Генеральное управление гражданской авиации Турции с 2013 года регулирует цены на авиабилеты эконом-класса, бизнес-класс решения властей не затрагивают. Если в 2013 году максимальная цена авиабилета в одну сторону могла составлять 299 лир, то в начале 2022 года – уже 599 лир, а с конца года – 1150 лир. Курс турецкой лиры, ранее на этой неделе обновивший исторический минимум в 27 лир за доллар на бирже, теперь пробил эту отметку и в обменных пунктах в Стамбуле. Центральный банк Турции по итогам заседания в четверг может объявить о повышении учетной ставки до 16,5-17 процентов, сообщили ранее СМИ. ЦБ Турции в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать денежно-кредитную политику, пока прогноз по инфляции не улучшится значительно.

https://ria.ru/20230703/turtsiya-1880526029.html

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новости - туризм, турция, стамбул, анталья (провинция), turkish airlines, cumhuriyet, туризм