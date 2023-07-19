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Женщина, поссорившись с возлюбленным, разбила турникет в московском метро - РИА Новости, 19.07.2023
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13:01 19.07.2023 (обновлено: 13:02 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/turniket-1885038880.html
Женщина, поссорившись с возлюбленным, разбила турникет в московском метро
Женщина, поссорившись с возлюбленным, разбила турникет в московском метро - РИА Новости, 19.07.2023
Женщина, поссорившись с возлюбленным, разбила турникет в московском метро
Пассажирка московского метро ударом ноги разбила створку турникета, потом она объясняла, что вымещала злость из-за ссоры с молодым человеком; теперь им грозит... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T13:01
2023-07-19T13:02
происшествия
россия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Пассажирка московского метро ударом ноги разбила створку турникета, потом она объясняла, что вымещала злость из-за ссоры с молодым человеком; теперь им грозит "разлука" на три месяца, сообщает в телеграм-канале столичная прокуратура. По данным ведомства, в вестибюле станции "Проспект Мира" 31-летняя женщина, действуя "из хулиганских побуждений", ударила ногой по створке турникета, вдребезги разбив ее. "Опрошенная пояснила, что в этот день поссорилась со своим молодым человеком, находилась в плохом настроении и хотела выйти на улицу, чтобы успокоиться", - отмечает прокуратура. Действия женщины квалифицированы по статье о вандализме (статья 214 УК РФ), по которой ей грозит вплоть до трех месяцев ареста.
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происшествия, россия, москва, московский метрополитен
Происшествия, Россия, Москва, Московский метрополитен
Женщина, поссорившись с возлюбленным, разбила турникет в московском метро

В Москве пассажирка метро выместила злость из-за ссоры с возлюбленным на створке турникета

© Фото : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ProspmiraKRL-mm.jpgСтанция "Проспект Мира" Калужско-Рижской линии Московского метрополитена
Станция Проспект Мира Калужско-Рижской линии Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© Фото : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ProspmiraKRL-mm.jpg
Станция "Проспект Мира" Калужско-Рижской линии Московского метрополитена. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Пассажирка московского метро ударом ноги разбила створку турникета, потом она объясняла, что вымещала злость из-за ссоры с молодым человеком; теперь им грозит "разлука" на три месяца, сообщает в телеграм-канале столичная прокуратура.
По данным ведомства, в вестибюле станции "Проспект Мира" 31-летняя женщина, действуя "из хулиганских побуждений", ударила ногой по створке турникета, вдребезги разбив ее.
"Опрошенная пояснила, что в этот день поссорилась со своим молодым человеком, находилась в плохом настроении и хотела выйти на улицу, чтобы успокоиться", - отмечает прокуратура. Действия женщины квалифицированы по статье о вандализме (статья 214 УК РФ), по которой ей грозит вплоть до трех месяцев ареста.
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