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Женщина, поссорившись с возлюбленным, разбила турникет в московском метро
Женщина, поссорившись с возлюбленным, разбила турникет в московском метро - РИА Новости, 19.07.2023
Женщина, поссорившись с возлюбленным, разбила турникет в московском метро
Пассажирка московского метро ударом ноги разбила створку турникета, потом она объясняла, что вымещала злость из-за ссоры с молодым человеком; теперь им грозит... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T13:01
2023-07-19T13:01
2023-07-19T13:02
происшествия
россия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Пассажирка московского метро ударом ноги разбила створку турникета, потом она объясняла, что вымещала злость из-за ссоры с молодым человеком; теперь им грозит "разлука" на три месяца, сообщает в телеграм-канале столичная прокуратура. По данным ведомства, в вестибюле станции "Проспект Мира" 31-летняя женщина, действуя "из хулиганских побуждений", ударила ногой по створке турникета, вдребезги разбив ее. "Опрошенная пояснила, что в этот день поссорилась со своим молодым человеком, находилась в плохом настроении и хотела выйти на улицу, чтобы успокоиться", - отмечает прокуратура. Действия женщины квалифицированы по статье о вандализме (статья 214 УК РФ), по которой ей грозит вплоть до трех месяцев ареста.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, москва, московский метрополитен
Происшествия, Россия, Москва, Московский метрополитен
Женщина, поссорившись с возлюбленным, разбила турникет в московском метро
В Москве пассажирка метро выместила злость из-за ссоры с возлюбленным на створке турникета