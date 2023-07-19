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Женщина, поссорившись с возлюбленным, разбила турникет в московском метро

Женщина, поссорившись с возлюбленным, разбила турникет в московском метро - РИА Новости, 19.07.2023

Женщина, поссорившись с возлюбленным, разбила турникет в московском метро

Пассажирка московского метро ударом ноги разбила створку турникета, потом она объясняла, что вымещала злость из-за ссоры с молодым человеком; теперь им грозит... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T13:01

2023-07-19T13:01

2023-07-19T13:02

происшествия

россия

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Пассажирка московского метро ударом ноги разбила створку турникета, потом она объясняла, что вымещала злость из-за ссоры с молодым человеком; теперь им грозит "разлука" на три месяца, сообщает в телеграм-канале столичная прокуратура. По данным ведомства, в вестибюле станции "Проспект Мира" 31-летняя женщина, действуя "из хулиганских побуждений", ударила ногой по створке турникета, вдребезги разбив ее. "Опрошенная пояснила, что в этот день поссорилась со своим молодым человеком, находилась в плохом настроении и хотела выйти на улицу, чтобы успокоиться", - отмечает прокуратура. Действия женщины квалифицированы по статье о вандализме (статья 214 УК РФ), по которой ей грозит вплоть до трех месяцев ареста.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, москва, московский метрополитен