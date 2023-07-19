https://ria.ru/20230719/trump-1885142573.html

Трампу предъявят обвинения по трем статьям по делу о штурме Капитолия

Трампу предъявят обвинения по трем статьям по делу о штурме Капитолия - РИА Новости, 19.07.2023

Трампу предъявят обвинения по трем статьям по делу о штурме Капитолия

Дональду Трампу грозят обвинения в сговоре с целью обмана США и оказании влияния на свидетелей по делу о штурме Капитолия, передает телеканал NBC News со... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T18:27

2023-07-19T18:27

2023-07-19T21:01

сша

в мире

арест трампа

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Дональду Трампу грозят обвинения в сговоре с целью обмана США и оказании влияния на свидетелей по делу о штурме Капитолия, передает телеканал NBC News со ссылкой письмо, направленное Генпрокуратурой бывшему президенту."Письмо Трампу содержит три федеральных статьи обвинения, в том числе сговор с целью обмана США, оказания влияния на свидетелей", — говорится в сообщении.Письмо носит предупредительный характер — экс-президента информируют о готовящихся обвинениях и дают возможность в определенный срок представить разъяснения властям.Накануне Трамп заявил, что Министерство юстиции США отвело ему четыре дня на дачу показаний по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Он ожидает ареста и обвинения. Шестого января 2021 года толпа сторонников Трампа ворвалась в Капитолий в попытке сорвать утверждение в конгрессе результатов президентских выборов. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще три человека умерли от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена. Впоследствии сотни человек были арестованы по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия.

https://ria.ru/20230404/tramp-1862987047.html

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сша, в мире, арест трампа, дональд трамп, джо байден