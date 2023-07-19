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Трампу предъявят обвинения по трем статьям по делу о штурме Капитолия - РИА Новости, 19.07.2023
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18:27 19.07.2023 (обновлено: 21:01 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/trump-1885142573.html
Трампу предъявят обвинения по трем статьям по делу о штурме Капитолия
Трампу предъявят обвинения по трем статьям по делу о штурме Капитолия - РИА Новости, 19.07.2023
Трампу предъявят обвинения по трем статьям по делу о штурме Капитолия
Дональду Трампу грозят обвинения в сговоре с целью обмана США и оказании влияния на свидетелей по делу о штурме Капитолия, передает телеканал NBC News со... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T18:27
2023-07-19T21:01
сша
в мире
арест трампа
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Дональду Трампу грозят обвинения в сговоре с целью обмана США и оказании влияния на свидетелей по делу о штурме Капитолия, передает телеканал NBC News со ссылкой письмо, направленное Генпрокуратурой бывшему президенту."Письмо Трампу содержит три федеральных статьи обвинения, в том числе сговор с целью обмана США, оказания влияния на свидетелей", — говорится в сообщении.Письмо носит предупредительный характер — экс-президента информируют о готовящихся обвинениях и дают возможность в определенный срок представить разъяснения властям.Накануне Трамп заявил, что Министерство юстиции США отвело ему четыре дня на дачу показаний по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Он ожидает ареста и обвинения. Шестого января 2021 года толпа сторонников Трампа ворвалась в Капитолий в попытке сорвать утверждение в конгрессе результатов президентских выборов. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще три человека умерли от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена. Впоследствии сотни человек были арестованы по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия.
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сша, в мире, арест трампа, дональд трамп, джо байден
США, В мире, Арест Трампа, Дональд Трамп, Джо Байден
Трампу предъявят обвинения по трем статьям по делу о штурме Капитолия

NBC: Трампу предъявят обвинения в сговоре с целью обмана США и давлении на свидетелей

© AP Photo / Seth WenigТрамп в зале суда
Трамп в зале суда - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Трамп в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Дональду Трампу грозят обвинения в сговоре с целью обмана США и оказании влияния на свидетелей по делу о штурме Капитолия, передает телеканал NBC News со ссылкой письмо, направленное Генпрокуратурой бывшему президенту.
"Письмо Трампу содержит три федеральных статьи обвинения, в том числе сговор с целью обмана США, оказания влияния на свидетелей", — говорится в сообщении.
Письмо носит предупредительный характер — экс-президента информируют о готовящихся обвинениях и дают возможность в определенный срок представить разъяснения властям.
Накануне Трамп заявил, что Министерство юстиции США отвело ему четыре дня на дачу показаний по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Он ожидает ареста и обвинения.
Шестого января 2021 года толпа сторонников Трампа ворвалась в Капитолий в попытке сорвать утверждение в конгрессе результатов президентских выборов. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще три человека умерли от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена. Впоследствии сотни человек были арестованы по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия.
Плакат в поддержку бывшего президента США Дональда Трампа в Палм-Бич, США - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Арест Трампа привел к конституционному кризису США
4 апреля, 20:52
 
СШАВ миреАрест ТрампаДональд ТрампДжо Байден
 
 
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