https://ria.ru/20230719/trump-1885142573.html
Трампу предъявят обвинения по трем статьям по делу о штурме Капитолия
Трампу предъявят обвинения по трем статьям по делу о штурме Капитолия - РИА Новости, 19.07.2023
Трампу предъявят обвинения по трем статьям по делу о штурме Капитолия
Дональду Трампу грозят обвинения в сговоре с целью обмана США и оказании влияния на свидетелей по делу о штурме Капитолия, передает телеканал NBC News со... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T18:27
2023-07-19T18:27
2023-07-19T21:01
сша
в мире
арест трампа
дональд трамп
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1863035692_0:137:3067:1862_1920x0_80_0_0_f303bae4a7326fe565596bffbc25e7b1.jpg
ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Дональду Трампу грозят обвинения в сговоре с целью обмана США и оказании влияния на свидетелей по делу о штурме Капитолия, передает телеканал NBC News со ссылкой письмо, направленное Генпрокуратурой бывшему президенту."Письмо Трампу содержит три федеральных статьи обвинения, в том числе сговор с целью обмана США, оказания влияния на свидетелей", — говорится в сообщении.Письмо носит предупредительный характер — экс-президента информируют о готовящихся обвинениях и дают возможность в определенный срок представить разъяснения властям.Накануне Трамп заявил, что Министерство юстиции США отвело ему четыре дня на дачу показаний по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Он ожидает ареста и обвинения. Шестого января 2021 года толпа сторонников Трампа ворвалась в Капитолий в попытке сорвать утверждение в конгрессе результатов президентских выборов. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще три человека умерли от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена. Впоследствии сотни человек были арестованы по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия.
https://ria.ru/20230404/tramp-1862987047.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1863035692_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_5e766db9c85b8785c49e0eaf9e698f89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, арест трампа, дональд трамп, джо байден
США, В мире, Арест Трампа, Дональд Трамп, Джо Байден
Трампу предъявят обвинения по трем статьям по делу о штурме Капитолия
NBC: Трампу предъявят обвинения в сговоре с целью обмана США и давлении на свидетелей