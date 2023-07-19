https://ria.ru/20230719/transport-1885146417.html
Оренбуржье направит на обновление общественного транспорта 695 млн рублей
Оренбуржье направит на обновление общественного транспорта 695 млн рублей - РИА Новости, 19.07.2023
Оренбуржье направит на обновление общественного транспорта 695 млн рублей
Оренбургская область планирует приобрести 125 новых автобусов для нужд муниципальных перевозчиков, на их закупку будет потрачено более 695 миллионов рублей,... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T18:45
2023-07-19T18:45
2023-07-19T18:45
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Оренбургская область планирует приобрести 125 новых автобусов для нужд муниципальных перевозчиков, на их закупку будет потрачено более 695 миллионов рублей, передает пресс-служба правительства региона. Всего в текущем году регион закупит 250 новых современных автобусов среднего и малого класса, которые поступят в 16 территорий области. "В прошлом году закупили 85 автобусов в Оренбург, Орск и Медногорск. Региональный минстрой провел аудит муниципальных пассажирских перевозок, сформировал заявку по потребностям территорий. В общей сложности до конца года планируем приобрести 250 автобусов для районов и городских округов. Поставка 125 машин уже одобрена, ждем рассмотрения второй заявки региона на федеральном уровне", – цитирует пресс-служба слова губернатора региона Дениса Паслера. Так, в Бугуруслан поступят 22 автобуса среднего и малого класса, в Медногорск – шесть, Абдулинский городской округ получит пять малых автобусов, Кувандыкский – 21, Соль-Илецкий – девять, а Гайский – 10. Остальная техника направится в районы области: Александровский, Новосергиевский, Первомайский и другие. Транспорт поступит на баланс муниципальных предприятий.
https://ria.ru/20221110/dorogi-1830466352.html
оренбургская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, денис паслер
Оренбургская область, Оренбургская область, Денис Паслер