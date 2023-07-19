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На юге Москвы нашли тело одиннадцатилетнего ребенка с ножевыми ранениями

На юге Москвы нашли тело одиннадцатилетнего ребенка с ножевыми ранениями - РИА Новости, 20.07.2023

На юге Москвы нашли тело одиннадцатилетнего ребенка с ножевыми ранениями

Тело мальчика с признаками насильственной смерти нашли в парковой зоне в районе Каширского шоссе, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-19T21:09

2023-07-19T21:09

2023-07-20T00:31

происшествия

москва

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Тело мальчика с признаками насильственной смерти нашли в парковой зоне в районе Каширского шоссе, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."Мать ребенка обратилась с заявлением о розыске ее 11-летнего сына, который вчера днем ушел гулять и не вернулся", - говорится в сообщении. Его нашли с ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело.В московской полиции рассказали РИА Новости, что правоохранители ищут злоумышленника.Информированный источник уточнил агентству, что погибший мальчик не состоял на учёте, он жил в благополучной семье.

москва

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва