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На юге Москвы нашли тело одиннадцатилетнего ребенка с ножевыми ранениями
На юге Москвы нашли тело одиннадцатилетнего ребенка с ножевыми ранениями - РИА Новости, 20.07.2023
На юге Москвы нашли тело одиннадцатилетнего ребенка с ножевыми ранениями
Тело мальчика с признаками насильственной смерти нашли в парковой зоне в районе Каширского шоссе, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-19T21:09
2023-07-19T21:09
2023-07-20T00:31
происшествия
москва
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Тело мальчика с признаками насильственной смерти нашли в парковой зоне в районе Каширского шоссе, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."Мать ребенка обратилась с заявлением о розыске ее 11-летнего сына, который вчера днем ушел гулять и не вернулся", - говорится в сообщении. Его нашли с ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело.В московской полиции рассказали РИА Новости, что правоохранители ищут злоумышленника.Информированный источник уточнил агентству, что погибший мальчик не состоял на учёте, он жил в благополучной семье.
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происшествия, москва
На юге Москвы нашли тело одиннадцатилетнего ребенка с ножевыми ранениями
В одном из парков Москвы нашли тело одиннадцатилетнего ребенка с ножевыми ранениями
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости.
Тело мальчика с признаками насильственной смерти нашли в парковой зоне в районе Каширского шоссе, сообщается в Telegram-канале
столичной прокуратуры.
"Мать ребенка обратилась с заявлением о розыске ее 11-летнего сына, который вчера днем ушел гулять и не вернулся", - говорится в сообщении.
Его нашли с ножевыми ранениями. Следователи возбудили уголовное дело.
В московской полиции рассказали РИА Новости, что правоохранители ищут злоумышленника.
Информированный источник уточнил агентству, что погибший мальчик не состоял на учёте, он жил в благополучной семье.