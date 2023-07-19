https://ria.ru/20230719/tekhnologii-1885145749.html

Назван экономический эффект в Оренбуржье от внедрения бережливых технологий

Назван экономический эффект в Оренбуржье от внедрения бережливых технологий - РИА Новости, 19.07.2023

Назван экономический эффект в Оренбуржье от внедрения бережливых технологий

Экономический эффект в 852 миллиона рублей получили предприятия Оренбургской области от внедрения бережливых технологий, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T18:43

2023-07-19T18:43

2023-07-19T18:43

оренбургская область

оренбургская область

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg

ОРЕНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Экономический эффект в 852 миллиона рублей получили предприятия Оренбургской области от внедрения бережливых технологий, сообщает пресс-служба правительства региона. "Начиная с 2019 года Оренбургская область участвует в национальном проекте "Производительность труда". За это время к нему присоединились 39 участников из различных отраслей промышленности и сельского хозяйства. Общий экономический эффект от внедрения бережливых технологий составил 852 миллиона рублей", - говорится в сообщении пресс-службы. Так, к нацпроекту присоединилось новотроицкое ООО "Хлебозавод" – одно из крупнейших предприятий пищевой промышленности в восточной части региона. Завод выпускает 80 видов хлебобулочных и более 200 наименований кондитерских изделий. Пресс-служба сообщает, что на первом этапе реализации нацпроекта планируется обучить группу сотрудников хлебозавода основам бережливого производства, стандартизированной работе, основам картирования, внедрить Систему 5С. Тренер Регионального центра компетенций познакомит персонал предприятия с производственным анализом и системой анализа общей эффективности. Затем начнется активная фаза повышения производительности.

https://ria.ru/20221107/blagoustroystvo-1829633981.html

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбургская область, технологии