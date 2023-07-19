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Назван экономический эффект в Оренбуржье от внедрения бережливых технологий - РИА Новости, 19.07.2023
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Оренбургская область
 
18:43 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/tekhnologii-1885145749.html
Назван экономический эффект в Оренбуржье от внедрения бережливых технологий
Назван экономический эффект в Оренбуржье от внедрения бережливых технологий - РИА Новости, 19.07.2023
Назван экономический эффект в Оренбуржье от внедрения бережливых технологий
Экономический эффект в 852 миллиона рублей получили предприятия Оренбургской области от внедрения бережливых технологий, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T18:43
2023-07-19T18:43
оренбургская область
оренбургская область
технологии
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ОРЕНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Экономический эффект в 852 миллиона рублей получили предприятия Оренбургской области от внедрения бережливых технологий, сообщает пресс-служба правительства региона. "Начиная с 2019 года Оренбургская область участвует в национальном проекте "Производительность труда". За это время к нему присоединились 39 участников из различных отраслей промышленности и сельского хозяйства. Общий экономический эффект от внедрения бережливых технологий составил 852 миллиона рублей", - говорится в сообщении пресс-службы. Так, к нацпроекту присоединилось новотроицкое ООО "Хлебозавод" – одно из крупнейших предприятий пищевой промышленности в восточной части региона. Завод выпускает 80 видов хлебобулочных и более 200 наименований кондитерских изделий. Пресс-служба сообщает, что на первом этапе реализации нацпроекта планируется обучить группу сотрудников хлебозавода основам бережливого производства, стандартизированной работе, основам картирования, внедрить Систему 5С. Тренер Регионального центра компетенций познакомит персонал предприятия с производственным анализом и системой анализа общей эффективности. Затем начнется активная фаза повышения производительности.
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оренбургская область, технологии
Оренбургская область, Оренбургская область, Технологии

Назван экономический эффект в Оренбуржье от внедрения бережливых технологий

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ОРЕНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Экономический эффект в 852 миллиона рублей получили предприятия Оренбургской области от внедрения бережливых технологий, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Начиная с 2019 года Оренбургская область участвует в национальном проекте "Производительность труда". За это время к нему присоединились 39 участников из различных отраслей промышленности и сельского хозяйства. Общий экономический эффект от внедрения бережливых технологий составил 852 миллиона рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.
Так, к нацпроекту присоединилось новотроицкое ООО "Хлебозавод" – одно из крупнейших предприятий пищевой промышленности в восточной части региона. Завод выпускает 80 видов хлебобулочных и более 200 наименований кондитерских изделий.
Пресс-служба сообщает, что на первом этапе реализации нацпроекта планируется обучить группу сотрудников хлебозавода основам бережливого производства, стандартизированной работе, основам картирования, внедрить Систему 5С.
Тренер Регионального центра компетенций познакомит персонал предприятия с производственным анализом и системой анализа общей эффективности. Затем начнется активная фаза повышения производительности.
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