https://ria.ru/20230719/tekhnologii-1885145749.html
Назван экономический эффект в Оренбуржье от внедрения бережливых технологий
Назван экономический эффект в Оренбуржье от внедрения бережливых технологий - РИА Новости, 19.07.2023
Назван экономический эффект в Оренбуржье от внедрения бережливых технологий
Экономический эффект в 852 миллиона рублей получили предприятия Оренбургской области от внедрения бережливых технологий, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T18:43
2023-07-19T18:43
2023-07-19T18:43
оренбургская область
оренбургская область
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg
ОРЕНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Экономический эффект в 852 миллиона рублей получили предприятия Оренбургской области от внедрения бережливых технологий, сообщает пресс-служба правительства региона. "Начиная с 2019 года Оренбургская область участвует в национальном проекте "Производительность труда". За это время к нему присоединились 39 участников из различных отраслей промышленности и сельского хозяйства. Общий экономический эффект от внедрения бережливых технологий составил 852 миллиона рублей", - говорится в сообщении пресс-службы. Так, к нацпроекту присоединилось новотроицкое ООО "Хлебозавод" – одно из крупнейших предприятий пищевой промышленности в восточной части региона. Завод выпускает 80 видов хлебобулочных и более 200 наименований кондитерских изделий. Пресс-служба сообщает, что на первом этапе реализации нацпроекта планируется обучить группу сотрудников хлебозавода основам бережливого производства, стандартизированной работе, основам картирования, внедрить Систему 5С. Тренер Регионального центра компетенций познакомит персонал предприятия с производственным анализом и системой анализа общей эффективности. Затем начнется активная фаза повышения производительности.
https://ria.ru/20221107/blagoustroystvo-1829633981.html
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4873bd53c3483f9ae15f3be50f6458a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, технологии
Оренбургская область, Оренбургская область, Технологии
ОРЕНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Экономический эффект в 852 миллиона рублей получили предприятия Оренбургской области от внедрения бережливых технологий, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Начиная с 2019 года Оренбургская область участвует в национальном проекте "Производительность труда". За это время к нему присоединились 39 участников из различных отраслей промышленности и сельского хозяйства. Общий экономический эффект от внедрения бережливых технологий составил 852 миллиона рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.
Так, к нацпроекту присоединилось новотроицкое ООО "Хлебозавод" – одно из крупнейших предприятий пищевой промышленности в восточной части региона. Завод выпускает 80 видов хлебобулочных и более 200 наименований кондитерских изделий.
Пресс-служба сообщает, что на первом этапе реализации нацпроекта планируется обучить группу сотрудников хлебозавода основам бережливого производства, стандартизированной работе, основам картирования, внедрить Систему 5С.
Тренер Регионального центра компетенций познакомит персонал предприятия с производственным анализом и системой анализа общей эффективности. Затем начнется активная фаза повышения производительности.
В Оренбуржье в этом году благоустроят 40 объектов городской среды