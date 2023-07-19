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У участников СВО тяжелейшая работа в условиях угрозы жизни, заявил Путин - РИА Новости, 19.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:49 19.07.2023 (обновлено: 15:59 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/svo-1885089774.html
У участников СВО тяжелейшая работа в условиях угрозы жизни, заявил Путин
У участников СВО тяжелейшая работа в условиях угрозы жизни, заявил Путин - РИА Новости, 19.07.2023
У участников СВО тяжелейшая работа в условиях угрозы жизни, заявил Путин
Президент России Владимир Путин, говоря о тех, кто принимает участие в спецоперации, заявил, что он знает, как это непросто, особенно на отдельных участках, это РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T15:49
2023-07-19T15:59
специальная военная операция на украине
владимир путин
безопасность
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о тех, кто принимает участие в спецоперации, заявил, что он знает, как это непросто, особенно на отдельных участках, это тяжелейшая работа в условиях угрозы жизни и здоровью."Я Вас хочу за это поблагодарить, пожелать Вам всего самого доброго. Успехов вашим сослуживцам. Знаю, как им непросто приходится на отдельных участках. Да и вообще в целом это непросто. Это тяжелейшая работа. И днем, и ночью. В условиях угрозы жизни и здоровью", - сказал глава государства в ходе заседания Наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей", комментируя выступление победителя второго сезона конкурса управленцев "Лидеры России" Ильи Штокмана, который пошел добровольцем для участия в специальной военной операции.
https://ria.ru/20230605/spetsoperatsiya-1876193432.html
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владимир путин, безопасность, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Безопасность, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
У участников СВО тяжелейшая работа в условиях угрозы жизни, заявил Путин

Путин: у участников СВО очень непростая работа в условиях угрозы жизни и здоровья

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о тех, кто принимает участие в спецоперации, заявил, что он знает, как это непросто, особенно на отдельных участках, это тяжелейшая работа в условиях угрозы жизни и здоровью.
"Я Вас хочу за это поблагодарить, пожелать Вам всего самого доброго. Успехов вашим сослуживцам. Знаю, как им непросто приходится на отдельных участках. Да и вообще в целом это непросто. Это тяжелейшая работа. И днем, и ночью. В условиях угрозы жизни и здоровью", - сказал глава государства в ходе заседания Наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей", комментируя выступление победителя второго сезона конкурса управленцев "Лидеры России" Ильи Штокмана, который пошел добровольцем для участия в специальной военной операции.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
В Кремле заявили, что Путин постоянно получает информацию о СВО "с земли"
5 июня, 12:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинБезопасностьРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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