https://ria.ru/20230719/svo-1885089774.html

У участников СВО тяжелейшая работа в условиях угрозы жизни, заявил Путин

У участников СВО тяжелейшая работа в условиях угрозы жизни, заявил Путин - РИА Новости, 19.07.2023

У участников СВО тяжелейшая работа в условиях угрозы жизни, заявил Путин

Президент России Владимир Путин, говоря о тех, кто принимает участие в спецоперации, заявил, что он знает, как это непросто, особенно на отдельных участках, это РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T15:49

2023-07-19T15:49

2023-07-19T15:59

специальная военная операция на украине

владимир путин

безопасность

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_dedce3fcc99214942647eea5d747d288.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о тех, кто принимает участие в спецоперации, заявил, что он знает, как это непросто, особенно на отдельных участках, это тяжелейшая работа в условиях угрозы жизни и здоровью."Я Вас хочу за это поблагодарить, пожелать Вам всего самого доброго. Успехов вашим сослуживцам. Знаю, как им непросто приходится на отдельных участках. Да и вообще в целом это непросто. Это тяжелейшая работа. И днем, и ночью. В условиях угрозы жизни и здоровью", - сказал глава государства в ходе заседания Наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей", комментируя выступление победителя второго сезона конкурса управленцев "Лидеры России" Ильи Штокмана, который пошел добровольцем для участия в специальной военной операции.

https://ria.ru/20230605/spetsoperatsiya-1876193432.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, безопасность, россия, ситуация в днр и лнр