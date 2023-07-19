https://ria.ru/20230719/suschestvovanie-1884970973.html

В Польше заговорили о прекращении существования из-за угроз в адрес России

В Польше заговорили о прекращении существования из-за угроз в адрес России - РИА Новости, 19.07.2023

В Польше заговорили о прекращении существования из-за угроз в адрес России

Польша может перестать существовать из-за угроз правительства в адрес России, написал обозреватель Myśl Polska Евгениуш Зинкевич. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T03:15

2023-07-19T03:15

2023-07-19T13:06

в мире

польша

россия

турция

матеуш моравецкий

нато

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Польша может перестать существовать из-за угроз правительства в адрес России, написал обозреватель Myśl Polska Евгениуш Зинкевич."Крайне важен факт, что правительство Матеуша Моравецкого попросило НАТО разместить ядерное оружие в Польше. Играть в "русскую рулетку" с ядерным оружием на заднем плане — очень тревожное занятие. Потому что это может прекратить наше существование трагическим и необратимым образом в самый неподходящий момент", — заявил автор.Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что его страна хочет разместить у себя американское ядерное оружие по программе Nuclear Sharing в ответ на размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии.Программа Nuclear Sharing позволяет странам США размещать свое ядерное оружие в странах НАТО, которые таким оружием не обладают. Штаты держат в странах Европы и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в пяти странах альянса — Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

https://ria.ru/20230714/plan-1884258093.html

польша

россия

турция

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в мире, польша, россия, турция, матеуш моравецкий, нато