https://ria.ru/20230719/sportobekty-1885129062.html

Владимиров: строительство спортобъектов в Ставрополье должно увеличиться

Владимиров: строительство спортобъектов в Ставрополье должно увеличиться - РИА Новости, 19.07.2023

Владимиров: строительство спортобъектов в Ставрополье должно увеличиться

Показатель вовлеченности в занятия физкультурой и спортом в Ставропольском крае достиг 55,6%, что на 2,6 процентных пункта выше среднероссийского значения,... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T17:23

2023-07-19T17:23

2023-07-19T17:23

ставропольский край

ставропольский край

владимир владимиров

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СТАВРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Показатель вовлеченности в занятия физкультурой и спортом в Ставропольском крае достиг 55,6%, что на 2,6 процентных пункта выше среднероссийского значения, отметил глава региона Владимир Владимиров. "Количество людей, которые занимаются спортом напрямую зависит от количества спортивных сооружений в крае. Их необходимо создавать больше, использовать для этого возможности федеральных программ. Сейчас начинается формирование заявок для участия в федеральном проекте "Спорт – норма жизни" на 2024 год. До конца этого года мы должны подготовить край к самому серьезному включению в работу. Заявки от Ставрополья должны направляться по каждому направлению", – поставил задачу глава региона в ходе очередного заседания краевого правительства. Как сообщил министр физической культуры и спорта края Борис Семеняк, принимавший участие в заседании, в соответствии с указом "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" к указанному периоду уровень вовлеченности в занятия физкультурой и спортом в регионе должен достичь 70%. Для этого в крае расширяется инфраструктура массового спорта. Доступность спортобъектов повышается за счет строительства новых и ремонта действующих спортивных сооружений. Сегодня в крае функционирует более пяти тысяч спортивных сооружений: 40 стадионов, 1197 спортивных залов, 116 плавательных бассейнов, 2949 плоскостных сооружений, 57 универсальных игровых площадок, 536 физкультурно-спортивных клубов и другие. Около половины из них расположены в сельской местности. Только за период 2021-2022 годов в крае начал функционировать 71 спортивный объект. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями в крае к концу 2022 года составил 59,3%. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию еще 12 спортивных объектов, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края. Там добавили, что отдельная работа ведется по вовлечению в занятия физкультурой и спортом жителей края с ограниченными возможностями здоровья. Для этого адаптированы более двух тысяч спортивных сооружений. В результате, с 2019 года численность таких граждан, занимающихся спортом возросла с 31 до 39 тысяч человек.

https://ria.ru/20230601/grenada-1875646359.html

ставропольский край

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ставропольский край, владимир владимиров