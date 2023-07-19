https://ria.ru/20230719/sportobekty-1885129062.html
Владимиров: строительство спортобъектов в Ставрополье должно увеличиться
Владимиров: строительство спортобъектов в Ставрополье должно увеличиться - РИА Новости, 19.07.2023
Владимиров: строительство спортобъектов в Ставрополье должно увеличиться
Показатель вовлеченности в занятия физкультурой и спортом в Ставропольском крае достиг 55,6%, что на 2,6 процентных пункта выше среднероссийского значения,... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T17:23
2023-07-19T17:23
2023-07-19T17:23
ставропольский край
ставропольский край
владимир владимиров
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СТАВРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Показатель вовлеченности в занятия физкультурой и спортом в Ставропольском крае достиг 55,6%, что на 2,6 процентных пункта выше среднероссийского значения, отметил глава региона Владимир Владимиров. "Количество людей, которые занимаются спортом напрямую зависит от количества спортивных сооружений в крае. Их необходимо создавать больше, использовать для этого возможности федеральных программ. Сейчас начинается формирование заявок для участия в федеральном проекте "Спорт – норма жизни" на 2024 год. До конца этого года мы должны подготовить край к самому серьезному включению в работу. Заявки от Ставрополья должны направляться по каждому направлению", – поставил задачу глава региона в ходе очередного заседания краевого правительства. Как сообщил министр физической культуры и спорта края Борис Семеняк, принимавший участие в заседании, в соответствии с указом "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" к указанному периоду уровень вовлеченности в занятия физкультурой и спортом в регионе должен достичь 70%. Для этого в крае расширяется инфраструктура массового спорта. Доступность спортобъектов повышается за счет строительства новых и ремонта действующих спортивных сооружений. Сегодня в крае функционирует более пяти тысяч спортивных сооружений: 40 стадионов, 1197 спортивных залов, 116 плавательных бассейнов, 2949 плоскостных сооружений, 57 универсальных игровых площадок, 536 физкультурно-спортивных клубов и другие. Около половины из них расположены в сельской местности. Только за период 2021-2022 годов в крае начал функционировать 71 спортивный объект. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями в крае к концу 2022 года составил 59,3%. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию еще 12 спортивных объектов, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края. Там добавили, что отдельная работа ведется по вовлечению в занятия физкультурой и спортом жителей края с ограниченными возможностями здоровья. Для этого адаптированы более двух тысяч спортивных сооружений. В результате, с 2019 года численность таких граждан, занимающихся спортом возросла с 31 до 39 тысяч человек.
https://ria.ru/20230601/grenada-1875646359.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, владимир владимиров
Ставропольский край, Ставропольский край, Владимир Владимиров
СТАВРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости. Показатель вовлеченности в занятия физкультурой и спортом в Ставропольском крае достиг 55,6%, что на 2,6 процентных пункта выше среднероссийского значения, отметил глава региона Владимир Владимиров.
"Количество людей, которые занимаются спортом напрямую зависит от количества спортивных сооружений в крае. Их необходимо создавать больше, использовать для этого возможности федеральных программ. Сейчас начинается формирование заявок для участия в федеральном проекте "Спорт – норма жизни" на 2024 год. До конца этого года мы должны подготовить край к самому серьезному включению в работу. Заявки от Ставрополья должны направляться по каждому направлению", – поставил задачу глава региона в ходе очередного заседания краевого правительства.
Как сообщил министр физической культуры и спорта края Борис Семеняк, принимавший участие в заседании, в соответствии с указом "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" к указанному периоду уровень вовлеченности в занятия физкультурой и спортом в регионе должен достичь 70%.
Для этого в крае расширяется инфраструктура массового спорта. Доступность спортобъектов повышается за счет строительства новых и ремонта действующих спортивных сооружений. Сегодня в крае функционирует более пяти тысяч спортивных сооружений: 40 стадионов, 1197 спортивных залов, 116 плавательных бассейнов, 2949 плоскостных сооружений, 57 универсальных игровых площадок, 536 физкультурно-спортивных клубов и другие. Около половины из них расположены в сельской местности. Только за период 2021-2022 годов в крае начал функционировать 71 спортивный объект. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями в крае к концу 2022 года составил 59,3%. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию еще 12 спортивных объектов, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края
.
Там добавили, что отдельная работа ведется по вовлечению в занятия физкультурой и спортом жителей края с ограниченными возможностями здоровья. Для этого адаптированы более двух тысяч спортивных сооружений. В результате, с 2019 года численность таких граждан, занимающихся спортом возросла с 31 до 39 тысяч человек.
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