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В Минобороны оценили потери украинских войск на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 19.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 19.07.2023 (обновлено: 14:25 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/spetsoperatsiya-1885059639.html
В Минобороны оценили потери украинских войск на Краснолиманском направлении
В Минобороны оценили потери украинских войск на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 19.07.2023
В Минобороны оценили потери украинских войск на Краснолиманском направлении
Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила четыре атаки ВСУ, уничтожила до 100 украинских военных и девять единиц... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T14:20
2023-07-19T14:25
специальная военная операция на украине
украина
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
кременная
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила четыре атаки ВСУ, уничтожила до 100 украинских военных и девять единиц техники, сообщили в сводке Минобороны России."На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", огнем артиллерии, ударами оперативно-тактической и армейской авиации отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Кармазиновка, Шипиловка, Кременная и Белогоровка Луганской Народной Республики", - рассказали в ведомстве.Кроме того, поражены подразделения ВСУ в районах Новосадового, Ямполовки и Серебрянки в ДНР, в районе Торского пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы, в районе Ямполя уничтожен склад боеприпасов 100-й бригады теробороны."Потери противника за сутки составили до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
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украина, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, кременная
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Кременная
В Минобороны оценили потери украинских войск на Краснолиманском направлении

Минобороны: украинские войска потеряли до ста военных на Краснолиманском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила четыре атаки ВСУ, уничтожила до 100 украинских военных и девять единиц техники, сообщили в сводке Минобороны России.
«
"На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", огнем артиллерии, ударами оперативно-тактической и армейской авиации отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Кармазиновка, Шипиловка, Кременная и Белогоровка Луганской Народной Республики", - рассказали в ведомстве.
Кроме того, поражены подразделения ВСУ в районах Новосадового, Ямполовки и Серебрянки в ДНР, в районе Торского пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы, в районе Ямполя уничтожен склад боеприпасов 100-й бригады теробороны.
"Потери противника за сутки составили до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30", - уточнили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаКременная
 
 
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