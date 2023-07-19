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В Минобороны оценили потери украинских войск на Краснолиманском направлении
В Минобороны оценили потери украинских войск на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 19.07.2023
В Минобороны оценили потери украинских войск на Краснолиманском направлении
Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила четыре атаки ВСУ, уничтожила до 100 украинских военных и девять единиц... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T14:20
2023-07-19T14:20
2023-07-19T14:25
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразила четыре атаки ВСУ, уничтожила до 100 украинских военных и девять единиц техники, сообщили в сводке Минобороны России."На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", огнем артиллерии, ударами оперативно-тактической и армейской авиации отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Кармазиновка, Шипиловка, Кременная и Белогоровка Луганской Народной Республики", - рассказали в ведомстве.Кроме того, поражены подразделения ВСУ в районах Новосадового, Ямполовки и Серебрянки в ДНР, в районе Торского пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы, в районе Ямполя уничтожен склад боеприпасов 100-й бригады теробороны."Потери противника за сутки составили до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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В Минобороны оценили потери украинских войск на Краснолиманском направлении
Минобороны: украинские войска потеряли до ста военных на Краснолиманском направлении