https://ria.ru/20230719/spetsoperatsiya-1884976888.html

"Ланцеты" поразили пункт управления и две гаубицы ВСУ у Артемовска

"Ланцеты" поразили пункт управления и две гаубицы ВСУ у Артемовска - РИА Новости, 19.07.2023

"Ланцеты" поразили пункт управления и две гаубицы ВСУ у Артемовска

Военные 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады за два дня поразили беспилотными барражирующими боеприпасами "Ланцет" семь объектов ВСУ на Артемовском... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T06:19

2023-07-19T06:19

2023-07-19T09:12

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безопасность

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ДОНЕЦК, 19 июл — РИА Новости. Военные 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады за два дня поразили беспилотными барражирующими боеприпасами "Ланцет" семь объектов ВСУ на Артемовском направлении, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.В первой части видео показан замаскированный командный пункт, обнаруженный оператором-корректировщиком расчета БПЛА. После наблюдения и доразведки по нему нанесли удар дроном-камикадзе, о чем свидетельствуют кадры и сообщает боец подразделения разведки ВДВ с позывным Небо.Далее следуют кадры обнаружения и поражения двух гаубиц ВСУ.Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные на Южно-Донецком и Запорожском направлениях в течение суток отразили в общей сложности шесть атак, потери Украины превысили 200 военных. В частности, добавили в ведомстве, оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное (ДНР) и Приютное Запорожской области.Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания ZALA AERO. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели. В версии "Изделие-52" такой беспилотник оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.

https://ria.ru/20230719/lantset-1884974120.html

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Уничтожение "Ланцетами" пункта управления ВСУ на Артемовском направлении Уничтожение "Ланцетами" пункта управления ВСУ на Артемовском направлении 2023-07-19T06:19 true PT0M45S

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россия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность