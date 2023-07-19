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В Туле стартовала вторая Университетская смена для детей из Запорожья

В Туле стартовала вторая Университетская смена для детей из Запорожья - РИА Новости, 19.07.2023

В Туле стартовала вторая Университетская смена для детей из Запорожья

Вторая Университетская смена открылась накануне в Тульском педагогическом университете, ее участниками стали 53 ребенка из Запорожской области, сообщили в... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T12:01

2023-07-19T12:01

2023-07-19T12:01

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вторая Университетская смена открылась накануне в Тульском педагогическом университете, ее участниками стали 53 ребенка из Запорожской области, сообщили в Управлении по связям с общественностью ТГПУ им. Л.Н. Толстого.В течение 10 дней школьники будут жить на территории студгородка, знакомиться с университетом и достопримечательностями города, а также посещать занятия по интересам и вечерние досуговые мероприятия.Образовательный блок программы включает в себя занятия по истории, туризму, психологии, 3D- и VR-технологиям. С ребятами занимаются ведущие преподаватели Университета Льва Толстого, а также психологи-педагоги вуза.Вожатые студенческого педагогического отряда "Лев" отвечают за комфортное пребывание ребят и вовлечение каждого ребенка в программу.В этом году отличительной особенностью Университетских смен стало тесное сотрудничество с Российским движением детей и молодежи "Движение первых". Сразу после знакомства ребята могут тоже стать частью Движения."В рамках Университетских смен региональным отделением Российского движения детей и молодежи "Движение первых" проводится комплекс мероприятий: большая игра "Будь в движении", вечернее мероприятие "Страна с огромным сердцем" и креативная сессия по созданию мероприятий в рамках 12 направлений Движения. Стоит отметить важность взаимодействия Тульского педагогического с региональным отделением.Университет организует образовательные смены для знакомства школьников с тем многообразием профессий, которые сегодня представлены в Университете Льва Толстого. С большой радостью будем ждать ребят образовательной смены, которые решат поступить в университеты Тульской области", – отметила председатель Совета регионального отделения Российского движения детей и молодёжи "Движение первых" Тульской области Яна Юрьевна Берлева.Смена в Университете Льва Толстого продлится с 17 по 27 июля и станет этим летом завершающей."Университетские профильные образовательные смены" – совместный проект Министерства просвещения и Министерства образования и науки России. В рамках его реализации летом 2022 года для детей и подростков из Донецкой и Луганской народных республик 12–17 лет проводились образовательные смены на базе ведущих университетов России, включая педагогические вузы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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