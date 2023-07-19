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В Туле стартовала вторая Университетская смена для детей из Запорожья - РИА Новости, 19.07.2023
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Год педагога и наставника
 
12:01 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/smena-1885020988.html
В Туле стартовала вторая Университетская смена для детей из Запорожья
В Туле стартовала вторая Университетская смена для детей из Запорожья - РИА Новости, 19.07.2023
В Туле стартовала вторая Университетская смена для детей из Запорожья
Вторая Университетская смена открылась накануне в Тульском педагогическом университете, ее участниками стали 53 ребенка из Запорожской области, сообщили в... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T12:01
2023-07-19T12:01
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вторая Университетская смена открылась накануне в Тульском педагогическом университете, ее участниками стали 53 ребенка из Запорожской области, сообщили в Управлении по связям с общественностью ТГПУ им. Л.Н. Толстого.В течение 10 дней школьники будут жить на территории студгородка, знакомиться с университетом и достопримечательностями города, а также посещать занятия по интересам и вечерние досуговые мероприятия.Образовательный блок программы включает в себя занятия по истории, туризму, психологии, 3D- и VR-технологиям. С ребятами занимаются ведущие преподаватели Университета Льва Толстого, а также психологи-педагоги вуза.Вожатые студенческого педагогического отряда "Лев" отвечают за комфортное пребывание ребят и вовлечение каждого ребенка в программу.В этом году отличительной особенностью Университетских смен стало тесное сотрудничество с Российским движением детей и молодежи "Движение первых". Сразу после знакомства ребята могут тоже стать частью Движения."В рамках Университетских смен региональным отделением Российского движения детей и молодежи "Движение первых" проводится комплекс мероприятий: большая игра "Будь в движении", вечернее мероприятие "Страна с огромным сердцем" и креативная сессия по созданию мероприятий в рамках 12 направлений Движения. Стоит отметить важность взаимодействия Тульского педагогического с региональным отделением.Университет организует образовательные смены для знакомства школьников с тем многообразием профессий, которые сегодня представлены в Университете Льва Толстого. С большой радостью будем ждать ребят образовательной смены, которые решат поступить в университеты Тульской области", – отметила председатель Совета регионального отделения Российского движения детей и молодёжи "Движение первых" Тульской области Яна Юрьевна Берлева.Смена в Университете Льва Толстого продлится с 17 по 27 июля и станет этим летом завершающей."Университетские профильные образовательные смены" – совместный проект Министерства просвещения и Министерства образования и науки России. В рамках его реализации летом 2022 года для детей и подростков из Донецкой и Луганской народных республик 12–17 лет проводились образовательные смены на базе ведущих университетов России, включая педагогические вузы.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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социальный навигатор, общество
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, Общество

В Туле стартовала вторая Университетская смена для детей из Запорожья

© Управление по связям с общественностью ТГПУ им. Л.Н. ТолстогоТоржественное открытие смены
Торжественное открытие смены
© Управление по связям с общественностью ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вторая Университетская смена открылась накануне в Тульском педагогическом университете, ее участниками стали 53 ребенка из Запорожской области, сообщили в Управлении по связям с общественностью ТГПУ им. Л.Н. Толстого.
В течение 10 дней школьники будут жить на территории студгородка, знакомиться с университетом и достопримечательностями города, а также посещать занятия по интересам и вечерние досуговые мероприятия.
Образовательный блок программы включает в себя занятия по истории, туризму, психологии, 3D- и VR-технологиям. С ребятами занимаются ведущие преподаватели Университета Льва Толстого, а также психологи-педагоги вуза.
Вожатые студенческого педагогического отряда "Лев" отвечают за комфортное пребывание ребят и вовлечение каждого ребенка в программу.
© Управление по связям с общественностью ТГПУ им. Л.Н. ТолстогоПомощник вожатого проводит игру
Помощник вожатого проводит игру
© Управление по связям с общественностью ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Помощник вожатого проводит игру
В этом году отличительной особенностью Университетских смен стало тесное сотрудничество с Российским движением детей и молодежи "Движение первых". Сразу после знакомства ребята могут тоже стать частью Движения.
"В рамках Университетских смен региональным отделением Российского движения детей и молодежи "Движение первых" проводится комплекс мероприятий: большая игра "Будь в движении", вечернее мероприятие "Страна с огромным сердцем" и креативная сессия по созданию мероприятий в рамках 12 направлений Движения. Стоит отметить важность взаимодействия Тульского педагогического с региональным отделением.
Университет организует образовательные смены для знакомства школьников с тем многообразием профессий, которые сегодня представлены в Университете Льва Толстого. С большой радостью будем ждать ребят образовательной смены, которые решат поступить в университеты Тульской области", – отметила председатель Совета регионального отделения Российского движения детей и молодёжи "Движение первых" Тульской области Яна Юрьевна Берлева.
Смена в Университете Льва Толстого продлится с 17 по 27 июля и станет этим летом завершающей.
"Университетские профильные образовательные смены" – совместный проект Министерства просвещения и Министерства образования и науки России. В рамках его реализации летом 2022 года для детей и подростков из Донецкой и Луганской народных республик 12–17 лет проводились образовательные смены на базе ведущих университетов России, включая педагогические вузы.
 
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