Рейтинг@Mail.ru
В Липецкой области откроют производство рукавных складов для зерна - РИА Новости, 19.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
 
12:18 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/sklad-1885025176.html
В Липецкой области откроют производство рукавных складов для зерна
В Липецкой области откроют производство рукавных складов для зерна - РИА Новости, 19.07.2023
В Липецкой области откроют производство рукавных складов для зерна
В Липецкой области на Грязинской площадке ОЭЗ "Липецк" реализуется инвестиционный проект по производству пластиковых рукавов для наземного хранения зерна,... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T12:18
2023-07-19T12:18
липецкая область
игорь артамонов
"липецк"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874041819_0:101:1280:821_1920x0_80_0_0_1fb6def83b2092fa8fa624383f8e2395.jpg
ЛИПЕЦК, 19 июл – РИА Новости. В Липецкой области на Грязинской площадке ОЭЗ "Липецк" реализуется инвестиционный проект по производству пластиковых рукавов для наземного хранения зерна, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Как уточнил губернатор, инвестор нового проекта - резидент особой экономической зоны "Липецк" ГК "Лилиани". Размер средств, вложенных им в новое технологическое оборудование, закупленное в Индии, составляет около 300 миллионов рублей. С 2000 года компания разрабатывает инновационные решения в агрологистике, цифровые продукты, создает современную сельскохозяйственную технику. Артамонов пояснил, что новое производство рукавных складов обусловлено перепроизводством зерна в прошлом году и дефицитом складов и элеваторов. Решить проблему могла бы технология хранения зерна в пластиковых рукавах. Но такая продукция в основном импортная. Теперь современный мощный завод по производству рукавных складов откроется в Липецкой области. Первая партия рукавов появится осенью следующего года. "ОЭЗ "Липецк" является образцом эффективности и инвестиционной привлекательности. Уверен, новые производства, которые здесь появляются, также будут работать на повышение престижа площадки и, как следствие, процветание экономики и благополучия региона", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20230718/uborka-1884856162.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874041819_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_9704b24cf1278d3bd6d6ee3729648964.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, "липецк"
Липецкая область, Игорь Артамонов, "Липецк"

В Липецкой области откроют производство рукавных складов для зерна

© Фото : пресс-службы правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© Фото : пресс-службы правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 19 июл – РИА Новости. В Липецкой области на Грязинской площадке ОЭЗ "Липецк" реализуется инвестиционный проект по производству пластиковых рукавов для наземного хранения зерна, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Как уточнил губернатор, инвестор нового проекта - резидент особой экономической зоны "Липецк" ГК "Лилиани". Размер средств, вложенных им в новое технологическое оборудование, закупленное в Индии, составляет около 300 миллионов рублей. С 2000 года компания разрабатывает инновационные решения в агрологистике, цифровые продукты, создает современную сельскохозяйственную технику.
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
В Липецкой области началась уборка зерновых
Вчера, 13:47
Артамонов пояснил, что новое производство рукавных складов обусловлено перепроизводством зерна в прошлом году и дефицитом складов и элеваторов. Решить проблему могла бы технология хранения зерна в пластиковых рукавах. Но такая продукция в основном импортная. Теперь современный мощный завод по производству рукавных складов откроется в Липецкой области. Первая партия рукавов появится осенью следующего года.
"ОЭЗ "Липецк" является образцом эффективности и инвестиционной привлекательности. Уверен, новые производства, которые здесь появляются, также будут работать на повышение престижа площадки и, как следствие, процветание экономики и благополучия региона", – отметил Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов"Липецк"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала