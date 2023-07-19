https://ria.ru/20230719/sklad-1885025176.html

В Липецкой области откроют производство рукавных складов для зерна

В Липецкой области откроют производство рукавных складов для зерна - РИА Новости, 19.07.2023

В Липецкой области откроют производство рукавных складов для зерна

В Липецкой области на Грязинской площадке ОЭЗ "Липецк" реализуется инвестиционный проект по производству пластиковых рукавов для наземного хранения зерна,... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T12:18

2023-07-19T12:18

2023-07-19T12:18

липецкая область

игорь артамонов

"липецк"

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ЛИПЕЦК, 19 июл – РИА Новости. В Липецкой области на Грязинской площадке ОЭЗ "Липецк" реализуется инвестиционный проект по производству пластиковых рукавов для наземного хранения зерна, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Как уточнил губернатор, инвестор нового проекта - резидент особой экономической зоны "Липецк" ГК "Лилиани". Размер средств, вложенных им в новое технологическое оборудование, закупленное в Индии, составляет около 300 миллионов рублей. С 2000 года компания разрабатывает инновационные решения в агрологистике, цифровые продукты, создает современную сельскохозяйственную технику. Артамонов пояснил, что новое производство рукавных складов обусловлено перепроизводством зерна в прошлом году и дефицитом складов и элеваторов. Решить проблему могла бы технология хранения зерна в пластиковых рукавах. Но такая продукция в основном импортная. Теперь современный мощный завод по производству рукавных складов откроется в Липецкой области. Первая партия рукавов появится осенью следующего года. "ОЭЗ "Липецк" является образцом эффективности и инвестиционной привлекательности. Уверен, новые производства, которые здесь появляются, также будут работать на повышение престижа площадки и, как следствие, процветание экономики и благополучия региона", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20230718/uborka-1884856162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, "липецк"