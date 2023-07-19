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В Липецкой области откроют производство рукавных складов для зерна
В Липецкой области откроют производство рукавных складов для зерна - РИА Новости, 19.07.2023
В Липецкой области откроют производство рукавных складов для зерна
В Липецкой области на Грязинской площадке ОЭЗ "Липецк" реализуется инвестиционный проект по производству пластиковых рукавов для наземного хранения зерна,... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T12:18
2023-07-19T12:18
2023-07-19T12:18
липецкая область
игорь артамонов
"липецк"
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ЛИПЕЦК, 19 июл – РИА Новости. В Липецкой области на Грязинской площадке ОЭЗ "Липецк" реализуется инвестиционный проект по производству пластиковых рукавов для наземного хранения зерна, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Как уточнил губернатор, инвестор нового проекта - резидент особой экономической зоны "Липецк" ГК "Лилиани". Размер средств, вложенных им в новое технологическое оборудование, закупленное в Индии, составляет около 300 миллионов рублей. С 2000 года компания разрабатывает инновационные решения в агрологистике, цифровые продукты, создает современную сельскохозяйственную технику. Артамонов пояснил, что новое производство рукавных складов обусловлено перепроизводством зерна в прошлом году и дефицитом складов и элеваторов. Решить проблему могла бы технология хранения зерна в пластиковых рукавах. Но такая продукция в основном импортная. Теперь современный мощный завод по производству рукавных складов откроется в Липецкой области. Первая партия рукавов появится осенью следующего года. "ОЭЗ "Липецк" является образцом эффективности и инвестиционной привлекательности. Уверен, новые производства, которые здесь появляются, также будут работать на повышение престижа площадки и, как следствие, процветание экономики и благополучия региона", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20230718/uborka-1884856162.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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игорь артамонов, "липецк"
Липецкая область, Игорь Артамонов, "Липецк"
ЛИПЕЦК, 19 июл – РИА Новости. В Липецкой области на Грязинской площадке ОЭЗ "Липецк" реализуется инвестиционный проект по производству пластиковых рукавов для наземного хранения зерна, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Как уточнил губернатор, инвестор нового проекта - резидент особой экономической зоны "Липецк" ГК "Лилиани". Размер средств, вложенных им в новое технологическое оборудование, закупленное в Индии
, составляет около 300 миллионов рублей. С 2000 года компания разрабатывает инновационные решения в агрологистике, цифровые продукты, создает современную сельскохозяйственную технику.
В Липецкой области началась уборка зерновых
Артамонов пояснил, что новое производство рукавных складов обусловлено перепроизводством зерна в прошлом году и дефицитом складов и элеваторов. Решить проблему могла бы технология хранения зерна в пластиковых рукавах. Но такая продукция в основном импортная. Теперь современный мощный завод по производству рукавных складов откроется в Липецкой области. Первая партия рукавов появится осенью следующего года.
"ОЭЗ "Липецк" является образцом эффективности и инвестиционной привлекательности. Уверен, новые производства, которые здесь появляются, также будут работать на повышение престижа площадки и, как следствие, процветание экономики и благополучия региона", – отметил Артамонов.