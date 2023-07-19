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В Сирии заявили о двух пострадавших военных при атаке Израиля на Дамаск - РИА Новости, 19.07.2023
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01:26 19.07.2023 (обновлено: 01:50 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/siriya-1884967788.html
В Сирии заявили о двух пострадавших военных при атаке Израиля на Дамаск
В Сирии заявили о двух пострадавших военных при атаке Израиля на Дамаск - РИА Новости, 19.07.2023
В Сирии заявили о двух пострадавших военных при атаке Израиля на Дамаск
Двое сирийских военных получили ранения при израильской ракетной атаке на окрестности Дамаска, средства ПВО Сирии сбили большинство ракет, заявило министерство... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T01:26
2023-07-19T01:50
в мире
сирия
израиль
дамаск (город)
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КАИР, 19 июл - РИА Новости. Двое сирийских военных получили ранения при израильской ракетной атаке на окрестности Дамаска, средства ПВО Сирии сбили большинство ракет, заявило министерство обороны САР.Ранее сирийские государственные СМИ сообщили, что Израиль совершил атаку на окрестности Дамаска, были слышны взрывы, работали средства противовоздушной обороны Сирии."Сегодня (в среду - ред.) около 00.25 израильский противник совершил воздушную агрессию залпом ракет со стороны северной части оккупированных Голанских высот, нанеся удары по некоторым объектам в окрестностях Дамаска. Средства нашей противовоздушной обороны отреагировали на ракеты агрессора и сбили большинство из них. В результате агрессии двое военных получили ранения, нанесен некоторый материальный ущерб", - сообщается в заявлении минобороны Сирии в соцсети в Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, сирия, израиль, дамаск (город)
В мире, Сирия, Израиль, Дамаск (город)
В Сирии заявили о двух пострадавших военных при атаке Израиля на Дамаск

Минобороны Сирии: двое военных пострадали в ходе атаки Израиля на окрестности Дамаска

© РИА НовостиСкорая помощь в Сирии
Скорая помощь в Сирии - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости
Скорая помощь в Сирии. Архивное фото
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КАИР, 19 июл - РИА Новости. Двое сирийских военных получили ранения при израильской ракетной атаке на окрестности Дамаска, средства ПВО Сирии сбили большинство ракет, заявило министерство обороны САР.
Ранее сирийские государственные СМИ сообщили, что Израиль совершил атаку на окрестности Дамаска, были слышны взрывы, работали средства противовоздушной обороны Сирии.
"Сегодня (в среду - ред.) около 00.25 израильский противник совершил воздушную агрессию залпом ракет со стороны северной части оккупированных Голанских высот, нанеся удары по некоторым объектам в окрестностях Дамаска. Средства нашей противовоздушной обороны отреагировали на ракеты агрессора и сбили большинство из них. В результате агрессии двое военных получили ранения, нанесен некоторый материальный ущерб", - сообщается в заявлении минобороны Сирии в соцсети в Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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