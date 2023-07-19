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Генсек НАТО призвал Сербию и Косово продолжить диалог под эгидой ЕС
Генсек НАТО призвал Сербию и Косово продолжить диалог под эгидой ЕС - РИА Новости, 19.07.2023
Генсек НАТО призвал Сербию и Косово продолжить диалог под эгидой ЕС
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече в Брюсселе с президентом Сербии Александром Вучичем призвал Белград и Приштину продолжить полноценный диалог по... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T21:33
2023-07-19T21:33
2023-07-19T21:33
в мире
брюссель
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александр вучич
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БРЮССЕЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече в Брюсселе с президентом Сербии Александром Вучичем призвал Белград и Приштину продолжить полноценный диалог по урегулированию под эгидой ЕС, а также обещал, что контингент НАТО в самопровозглашенном Косово продолжит обеспечивать безопасность всего населения в соответствии со своим мандатом. Вучич провел в среду в Брюсселе переговоры со Столтенбергом по ситуации в самопровозглашенном Косово. "Мы продолжим действовать беспристрастно в соответствии с нашим мандатом, обеспечивать безопасность, свободу передвижения для всех сообществ. Важно снизить напряженность, призываем обе стороны избегать действий и риторики, направленной на эскалацию… Единственный путь к выходу из этой ситуации – участие в диалоге под эгидой ЕС, который НАТО активно поддерживает", - сказал генсек альянса.
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в мире, брюссель, косово, александр вучич, йенс столтенберг, нато, евросоюз, сербия
В мире, Брюссель, Косово, Александр Вучич, Йенс Столтенберг, НАТО, Евросоюз, Сербия
Генсек НАТО призвал Сербию и Косово продолжить диалог под эгидой ЕС
Генсек НАТО Столтенберг призвал Сербию и Косово продолжить диалог под эгидой ЕС