https://ria.ru/20230719/sber-1885012543.html
"Сбер" открыл первый офис в Керчи
"Сбер" открыл первый офис в Керчи - РИА Новости, 19.07.2023
"Сбер" открыл первый офис в Керчи
Сбербанк расширил географию присутствия в Крыму, открыв первый офис в Керчи, сообщили в пресс-службе банка. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T11:24
2023-07-19T11:24
2023-07-19T11:24
экономика
керчь
сбербанк россии
сбер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879647432_0:182:2996:1867_1920x0_80_0_0_49a4da58f92ca8835d5c6e7381b9b3f0.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Сбербанк расширил географию присутствия в Крыму, открыв первый офис в Керчи, сообщили в пресс-службе банка. Сбербанк в начале мая открыл свое первое в Крыму отделение, расположенное в Ялте. Затем в мае появился еще один офис в Севастополе. "Офис Сбербанка начал работу в Керчи, самом крупном восточном городе полуострова Крым. Теперь жители и гости города могут получить моментальную дебетовую и кредитную СберКарту, открыть вклад, оформить ипотечный, потребительский или образовательный кредит и другие основные продукты банка. В офисе есть зона премиального обслуживания и круглосуточная зона самообслуживания с банкоматами", - сказано в сообщении. Предпринимателям Керчи также стали доступны банковские услуги "Сбера" в режиме офлайн: в офисе банка они могут быстро зарегистрировать компанию или ИП, открыть расчётный счёт, разместить депозиты. "Открытие офиса в третьей по населению агломерации полуострова Крым - важный этап расширения регионального присутствия "Сбера". Клиентопоток в наших отделениях на полуострове в 2-3 раза выше, чем в офисах в сопоставимых по числу жителей южных городах. С начала мая мы обслужили более 36 тысяч человек", - прокомментировал зампред правления банка Станислав Кузнецов.
https://ria.ru/20230121/sberbank-1846437631.html
https://ria.ru/20230118/vtb-1845738270.html
керчь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879647432_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_d43f936266d3e1e768911b33048b5df0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, керчь, сбербанк россии, сбер
Экономика, Керчь, Сбербанк России, Сбер
"Сбер" открыл первый офис в Керчи
Сбербанк расширил географию присутствия в Крыму и открыл первый офис в Керчи
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Сбербанк расширил географию присутствия в Крыму, открыв первый офис в Керчи, сообщили в пресс-службе банка.
Сбербанк в начале мая открыл свое первое в Крыму отделение, расположенное в Ялте
. Затем в мае появился еще один офис в Севастополе
.
В Севастополе прокомментировали начало работы Сбербанка в Крыму
"Офис Сбербанка начал работу в Керчи, самом крупном восточном городе полуострова Крым. Теперь жители и гости города могут получить моментальную дебетовую и кредитную СберКарту, открыть вклад, оформить ипотечный, потребительский или образовательный кредит и другие основные продукты банка. В офисе есть зона премиального обслуживания и круглосуточная зона самообслуживания с банкоматами", - сказано в сообщении.
Предпринимателям Керчи также стали доступны банковские услуги "Сбера" в режиме офлайн: в офисе банка они могут быстро зарегистрировать компанию или ИП, открыть расчётный счёт, разместить депозиты.
"Открытие офиса в третьей по населению агломерации полуострова Крым - важный этап расширения регионального присутствия "Сбера". Клиентопоток в наших отделениях на полуострове в 2-3 раза выше, чем в офисах в сопоставимых по числу жителей южных городах. С начала мая мы обслужили более 36 тысяч человек", - прокомментировал зампред правления банка Станислав Кузнецов
.
ВТБ планирует работать в Крыму с опорой на РНКБ