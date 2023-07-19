https://ria.ru/20230719/sber-1885012543.html

"Сбер" открыл первый офис в Керчи

"Сбер" открыл первый офис в Керчи - РИА Новости, 19.07.2023

"Сбер" открыл первый офис в Керчи

Сбербанк расширил географию присутствия в Крыму, открыв первый офис в Керчи, сообщили в пресс-службе банка. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T11:24

2023-07-19T11:24

2023-07-19T11:24

экономика

керчь

сбербанк россии

сбер

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Сбербанк расширил географию присутствия в Крыму, открыв первый офис в Керчи, сообщили в пресс-службе банка. Сбербанк в начале мая открыл свое первое в Крыму отделение, расположенное в Ялте. Затем в мае появился еще один офис в Севастополе. "Офис Сбербанка начал работу в Керчи, самом крупном восточном городе полуострова Крым. Теперь жители и гости города могут получить моментальную дебетовую и кредитную СберКарту, открыть вклад, оформить ипотечный, потребительский или образовательный кредит и другие основные продукты банка. В офисе есть зона премиального обслуживания и круглосуточная зона самообслуживания с банкоматами", - сказано в сообщении. Предпринимателям Керчи также стали доступны банковские услуги "Сбера" в режиме офлайн: в офисе банка они могут быстро зарегистрировать компанию или ИП, открыть расчётный счёт, разместить депозиты. "Открытие офиса в третьей по населению агломерации полуострова Крым - важный этап расширения регионального присутствия "Сбера". Клиентопоток в наших отделениях на полуострове в 2-3 раза выше, чем в офисах в сопоставимых по числу жителей южных городах. С начала мая мы обслужили более 36 тысяч человек", - прокомментировал зампред правления банка Станислав Кузнецов.

https://ria.ru/20230121/sberbank-1846437631.html

https://ria.ru/20230118/vtb-1845738270.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, керчь, сбербанк россии, сбер