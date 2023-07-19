https://ria.ru/20230719/sanktsii-1885017043.html

Постпреды ЕС могут расширить персональные санкции против России

Постпреды ЕС могут расширить персональные санкции против России - РИА Новости, 19.07.2023

Постпреды ЕС могут расширить персональные санкции против России

Постоянные представители стран-членов Евросоюза на встрече в среду намерены принять новые решения в отношении персональных санкций, которые ЕС ввел за действия, РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T11:45

2023-07-19T11:45

2023-07-19T11:45

специальная военная операция на украине

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

экономика

санкции

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БРЮССЕЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на встрече в среду намерены принять новые решения в отношении персональных санкций, которые ЕС ввел за действия, якобы "подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", следует из повестки заседания. При этом накануне польское информагентство РАР со ссылкой на источник в органах ЕС сообщало, что постпреды в среду могут принять решение о расширении антироссийских персональных санкций. Указывалось, что "санкционный список, вероятно, будет расширен на более чем десять фигурантов". "Речь идет о лицах и организациях, ответственных за дезинформационные действия", - уточило агентство. Пункт об антироссийских санкциях в повестке заседания постпредов ЕС значится в числе не требующих предварительного обсуждения, а значит решение будет согласовано автоматически, после чего будет запущена техническая процедура окончательного утверждения на министерском уровне странами союза. Возможно, список утвердят на заседании глав МИД стран ЕС 20 июля. После этого решение опубликуют в официальном журнале Евросоюза, и оно вступит в силу. Тогда же будет опубликован список новых фигурантов. ЕС 23 июня ввел в действие 11-й по счету пакет санкций ЕС против России, который включил также новые списки фигурантов персональных ограничений. Сейчас в санкционных списках находятся почти 1800 физлиц и организаций. Ограничительные меры ЕС в отношении фигурантов, включенных в "черный список", предполагают замораживание активов, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять им средства. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

https://ria.ru/20230713/evropa-1883842294.html

https://ria.ru/20230619/ukraina-1879012956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика, санкции