https://ria.ru/20230719/samorealizatsiya-1885089878.html

Путин оценил шаги государства по созданию условий самореализации молодежи

Путин оценил шаги государства по созданию условий самореализации молодежи - РИА Новости, 19.07.2023

Путин оценил шаги государства по созданию условий самореализации молодежи

Более 80% молодых россиян считают, что в РФ созданы условия для самореализации молодых людей, это говорит о том, что усилия государства приносят необходимые... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T15:49

2023-07-19T15:49

2023-07-19T15:49

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Более 80% молодых россиян считают, что в РФ созданы условия для самореализации молодых людей, это говорит о том, что усилия государства приносят необходимые результаты, сообщил президент РФ Владимир Путин. "В 2017 году 37% молодых людей в стране считали, что в России созданы подобающие условия для самореализации молодых людей, а сейчас этот показатель уже свыше 80%. Ну это в общем говорит о том, что все усилия государства, в том числе и ваша работа, они необходимые результаты приносят", - сказал российский лидер на заседании Наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей". Путин назвал проект "Россия - страна возможностей" очень востребованным. "Логика всех действий в рамках этого проекта заключается в том, чтобы в центр внимания были поставлены люди. Конкретный человек с его амбициями в самом хорошем смысле этого слова и с его стремлением к личным достижениям и определенному вкладу в усилия государства и всего общества по ключевым направлениям развития", - отметил глава государства.

https://ria.ru/20230717/molodezh-1884758408.html

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общество, россия, владимир путин