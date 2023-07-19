https://ria.ru/20230719/rossiya-1885107398.html
Россия исчерпала лимит на революции в прошлом веке, заявил Путин
Россия исчерпала лимит на революции в прошлом веке, заявил Путин - РИА Новости, 19.07.2023
Россия исчерпала лимит на революции в прошлом веке, заявил Путин
Россия исчерпала лимит на революции в прошлом веке, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T16:30
2023-07-19T16:30
2023-07-19T17:05
россия
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_dedce3fcc99214942647eea5d747d288.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия исчерпала лимит на революции в прошлом веке, заявил президент России Владимир Путин."Лимит на революции у нас уже в прошлом веке исчерпан", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".Один из участников заседания Иван Китаев, двухкратный победитель всероссийского конкурса "Большая перемена", проводит экскурсии и преподает в центре краеведения в Сысерти. В своем выступлении он отметил, что одной из возможностей для него стало участие в проекте "Лига экскурсоводов", который был придуман на туристическом слете "Маевка".Глава государства говоря о названии туристического слета отметил, что надеется, что "это Маевка, которая не приведет к революции"."Маевка, настораживает словечко, но я понимаю, это шутка", - добавил президент.
https://ria.ru/20230321/revolyutsii-1859608440.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b7f94ae0f92db8c9dc0be1efbebde081.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Россия исчерпала лимит на революции в прошлом веке, заявил Путин
Президент Путин, заявил что Россия исчерпала лимит на революции в прошлом веке
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия исчерпала лимит на революции в прошлом веке, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Лимит на революции у нас уже в прошлом веке исчерпан", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
Один из участников заседания Иван Китаев, двухкратный победитель всероссийского конкурса "Большая перемена", проводит экскурсии и преподает в центре краеведения в Сысерти. В своем выступлении он отметил, что одной из возможностей для него стало участие в проекте "Лига экскурсоводов", который был придуман на туристическом слете "Маевка".
Глава государства говоря о названии туристического слета отметил, что надеется, что "это Маевка, которая не приведет к революции".
«
"Маевка, настораживает словечко, но я понимаю, это шутка", - добавил президент.
Россия и Китай нарастят сотрудничество для борьбы с "цветными революциями"