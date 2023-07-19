https://ria.ru/20230719/rossiya-1885107398.html

Россия исчерпала лимит на революции в прошлом веке, заявил Путин

Россия исчерпала лимит на революции в прошлом веке, заявил Путин - РИА Новости, 19.07.2023

Россия исчерпала лимит на революции в прошлом веке, заявил Путин

Россия исчерпала лимит на революции в прошлом веке, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T16:30

2023-07-19T16:30

2023-07-19T17:05

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия исчерпала лимит на революции в прошлом веке, заявил президент России Владимир Путин."Лимит на революции у нас уже в прошлом веке исчерпан", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".Один из участников заседания Иван Китаев, двухкратный победитель всероссийского конкурса "Большая перемена", проводит экскурсии и преподает в центре краеведения в Сысерти. В своем выступлении он отметил, что одной из возможностей для него стало участие в проекте "Лига экскурсоводов", который был придуман на туристическом слете "Маевка".Глава государства говоря о названии туристического слета отметил, что надеется, что "это Маевка, которая не приведет к революции"."Маевка, настораживает словечко, но я понимаю, это шутка", - добавил президент.

https://ria.ru/20230321/revolyutsii-1859608440.html

россия

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россия, владимир путин, политика