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Россия исчерпала лимит на революции в прошлом веке, заявил Путин - РИА Новости, 19.07.2023
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16:30 19.07.2023 (обновлено: 17:05 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/rossiya-1885107398.html
Россия исчерпала лимит на революции в прошлом веке, заявил Путин
Россия исчерпала лимит на революции в прошлом веке, заявил Путин - РИА Новости, 19.07.2023
Россия исчерпала лимит на революции в прошлом веке, заявил Путин
Россия исчерпала лимит на революции в прошлом веке, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T16:30
2023-07-19T17:05
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия исчерпала лимит на революции в прошлом веке, заявил президент России Владимир Путин."Лимит на революции у нас уже в прошлом веке исчерпан", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".Один из участников заседания Иван Китаев, двухкратный победитель всероссийского конкурса "Большая перемена", проводит экскурсии и преподает в центре краеведения в Сысерти. В своем выступлении он отметил, что одной из возможностей для него стало участие в проекте "Лига экскурсоводов", который был придуман на туристическом слете "Маевка".Глава государства говоря о названии туристического слета отметил, что надеется, что "это Маевка, которая не приведет к революции"."Маевка, настораживает словечко, но я понимаю, это шутка", - добавил президент.
https://ria.ru/20230321/revolyutsii-1859608440.html
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Россия исчерпала лимит на революции в прошлом веке, заявил Путин

Президент Путин, заявил что Россия исчерпала лимит на революции в прошлом веке

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия исчерпала лимит на революции в прошлом веке, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Лимит на революции у нас уже в прошлом веке исчерпан", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
Один из участников заседания Иван Китаев, двухкратный победитель всероссийского конкурса "Большая перемена", проводит экскурсии и преподает в центре краеведения в Сысерти. В своем выступлении он отметил, что одной из возможностей для него стало участие в проекте "Лига экскурсоводов", который был придуман на туристическом слете "Маевка".
Глава государства говоря о названии туристического слета отметил, что надеется, что "это Маевка, которая не приведет к революции".
«
"Маевка, настораживает словечко, но я понимаю, это шутка", - добавил президент.
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