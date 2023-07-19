https://ria.ru/20230719/raschety-1884977516.html
Россия и Марокко обсуждают варианты взаиморасчетов
Россия и Марокко обсуждают варианты взаиморасчетов - РИА Новости, 19.07.2023
Россия и Марокко обсуждают варианты взаиморасчетов
Россия и Марокко обсуждают разные варианты взаиморасчетов, в том числе в национальных валютах и с помощью бартера, заявил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T06:45
2023-07-19T06:45
2023-07-19T07:31
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марокко
африка
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия и Марокко обсуждают разные варианты взаиморасчетов, в том числе в национальных валютах и с помощью бартера, заявил РИА Новости замглавы Российско-марокканского делового совета Ража Шафик Эль Али. "Этот вопрос обсуждался на нашей встрече с марокканскими партнерами, были выделены три опции. Первый - это расчеты в валютах третьих стран, сегодня мы работаем через Объединенные Арабские Эмираты и рассчитываемся в дирхамах, но есть такая вещь, как безопасность платежей, и нужна не одна схема. Вторая опция предполагает бартер", - сказал Эль Али. Сотрудничество по бартеру, отметил он, могло бы быть интересно не только Марокко, но и всей Африке, поскольку на континенте есть товары, но нет денег. "Третий вариант - расчеты в национальных валютах", - добавил он. Королевство Марокко - государство в Северной Африке, омывается Средиземным морем на севере и Атлантическим океаном на западе, граничит с Алжиром и Мавританией. Страна является одним из ведущих торгово-экономических партнеров России в Африке и арабском мире.
https://ria.ru/20230502/aviasoobschenie-1869039084.html
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россия, марокко, африка, в мире
Россия, Марокко, Африка, В мире
Россия и Марокко обсуждают варианты взаиморасчетов
Деловой совет: Россия и Марокко обсуждают варианты расчетов, в том числе нацвалюты