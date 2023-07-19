Рейтинг@Mail.ru
Россия и Марокко обсуждают варианты взаиморасчетов - РИА Новости, 19.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:45 19.07.2023 (обновлено: 07:31 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/raschety-1884977516.html
Россия и Марокко обсуждают варианты взаиморасчетов
Россия и Марокко обсуждают варианты взаиморасчетов - РИА Новости, 19.07.2023
Россия и Марокко обсуждают варианты взаиморасчетов
Россия и Марокко обсуждают разные варианты взаиморасчетов, в том числе в национальных валютах и с помощью бартера, заявил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T06:45
2023-07-19T07:31
россия
марокко
африка
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112410/50/1124105006_0:129:3068:1855_1920x0_80_0_0_7e30019518264a8c033d57df041712a4.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия и Марокко обсуждают разные варианты взаиморасчетов, в том числе в национальных валютах и с помощью бартера, заявил РИА Новости замглавы Российско-марокканского делового совета Ража Шафик Эль Али. "Этот вопрос обсуждался на нашей встрече с марокканскими партнерами, были выделены три опции. Первый - это расчеты в валютах третьих стран, сегодня мы работаем через Объединенные Арабские Эмираты и рассчитываемся в дирхамах, но есть такая вещь, как безопасность платежей, и нужна не одна схема. Вторая опция предполагает бартер", - сказал Эль Али. Сотрудничество по бартеру, отметил он, могло бы быть интересно не только Марокко, но и всей Африке, поскольку на континенте есть товары, но нет денег. "Третий вариант - расчеты в национальных валютах", - добавил он. Королевство Марокко - государство в Северной Африке, омывается Средиземным морем на севере и Атлантическим океаном на западе, граничит с Алжиром и Мавританией. Страна является одним из ведущих торгово-экономических партнеров России в Африке и арабском мире.
https://ria.ru/20230502/aviasoobschenie-1869039084.html
россия
марокко
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112410/50/1124105006_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_bf667af3ea03212fd9716792ebeb0ea2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, марокко, африка, в мире
Россия, Марокко, Африка, В мире
Россия и Марокко обсуждают варианты взаиморасчетов

Деловой совет: Россия и Марокко обсуждают варианты расчетов, в том числе нацвалюты

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Марокко
Государственный флаг Марокко - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Марокко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия и Марокко обсуждают разные варианты взаиморасчетов, в том числе в национальных валютах и с помощью бартера, заявил РИА Новости замглавы Российско-марокканского делового совета Ража Шафик Эль Али.
«
"Этот вопрос обсуждался на нашей встрече с марокканскими партнерами, были выделены три опции. Первый - это расчеты в валютах третьих стран, сегодня мы работаем через Объединенные Арабские Эмираты и рассчитываемся в дирхамах, но есть такая вещь, как безопасность платежей, и нужна не одна схема. Вторая опция предполагает бартер", - сказал Эль Али.
Сотрудничество по бартеру, отметил он, могло бы быть интересно не только Марокко, но и всей Африке, поскольку на континенте есть товары, но нет денег.
"Третий вариант - расчеты в национальных валютах", - добавил он.
Королевство Марокко - государство в Северной Африке, омывается Средиземным морем на севере и Атлантическим океаном на западе, граничит с Алжиром и Мавританией. Страна является одним из ведущих торгово-экономических партнеров России в Африке и арабском мире.
Лайнер авиакомпании Royal Air Maroc - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Россия и Марокко возобновляют авиасообщение
2 мая, 00:23
 
РоссияМароккоАфрикаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала