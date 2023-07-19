https://ria.ru/20230719/putin-1884984229.html
Встреча Владимира Путина с правительством. Прямая трансляция
Встреча Владимира Путина с правительством. Прямая трансляция - РИА Новости, 19.07.2023
Встреча Владимира Путина с правительством. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами правительства. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T19:21
2023-07-19T19:21
2023-07-19T19:21
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами правительства.
РИА Новости
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LIVE: Встреча Путина с членами правительства
LIVE: Встреча Путина с членами правительства
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РИА Новости
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владимир путин, видео
Владимир Путин
Встреча Владимира Путина с правительством. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами правительства.
2023-07-19T19:21
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PT87M47S
Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами правительства.