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В Госдуму внесли законопроект о регулировании рынка онлайн-подписок
В Госдуму внесли законопроект о регулировании рынка онлайн-подписок - РИА Новости, 19.07.2023
В Госдуму внесли законопроект о регулировании рынка онлайн-подписок
В Госдуму внесен законопроект о регулировании рынка онлайн-подписок, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T19:02
2023-07-19T19:02
2023-07-19T19:03
общество
петр толстой
андрей свинцов
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о регулировании рынка онлайн-подписок, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем Telegram-канале. Авторами межфракционной инициативы стали депутаты Госдумы Петр Толстой, Леонид Слуцкий, Антон Немкин, Владислав Даванков, Дмитрий Гусев, Антон Ткачев, Дмитрий Кузнецов, Ирина Филатова и Андрей Свинцов. "Внесли вместе с коллегами законопроект о регулировании в сфере платных цифровых подписок (например, на музыкальные и видеосервисы) и защите прав пользователей", - написал Толстой. Согласно законопроекту, предполагается ввести норму об уведомлении пользователей не менее чем за сутки о списании средств за подписку. Также в уведомлении нужно будет направлять информацию о дате списания платежа и о том, как прекратить подписку. Более того, должна содержаться ссылка на платформу, где можно отказаться от подписки. Полномочиями по контролю предлагается наделить Роскомнадзор. Законопроектом также предлагается запретить для торговых площадок списывать деньги с карт, данные которых были удалены из личного кабинета до момента покупки товара. В случае списания денежных средств без уведомления потребителя продавец обязан будет их вернуть, отметил ранее депутат ГД Андрей Свинцов. "Это позволит решить ряд проблем, возникающих у многих потребителей при использовании платных цифровых подписок, таких как отслеживание подписок, их отмена, в том числе после завершения пробного бесплатного периода, несоответствие сервиса по подписке заявленному продавцом предложению или одностороннее изменение условий предоставления сервиса продавцом, автоматическое продление платных подписок без предварительного подтверждения и списание денежных средств без соответствующего уведомления", - подчеркнул парламентарий.
https://ria.ru/20230710/moshennichestvo-1883364204.html
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РИА Новости
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общество, петр толстой, андрей свинцов, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, леонид слуцкий (политик)
Общество, Петр Толстой, Андрей Свинцов, Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ, Леонид Слуцкий (политик)
В Госдуму внесли законопроект о регулировании рынка онлайн-подписок
Вице-спикер Толстой: в Госдуму внесли законопроект о регулировании рынка онлайн-подписок