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Еще один дом для переселения из аварийного жилья сдали в Приморье - РИА Новости, 19.07.2023
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10:21 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/primore-1884999241.html
Еще один дом для переселения из аварийного жилья сдали в Приморье
Еще один дом для переселения из аварийного жилья сдали в Приморье - РИА Новости, 19.07.2023
Еще один дом для переселения из аварийного жилья сдали в Приморье
Четвертый дом жилого комплекса "Солнечный город" сдали в Артеме Приморского края для дольщиков и переселения людей из аварийного жилья, сообщает правительство... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T10:21
2023-07-19T10:21
приморский край
олег кожемяко
жилье
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ВЛАДИВОСТОК, 19 июл – РИА Новости. Четвертый дом жилого комплекса "Солнечный город" сдали в Артеме Приморского края для дольщиков и переселения людей из аварийного жилья, сообщает правительство региона. "Двенадцатиэтажный дом на 133 квартиры по адресу Горького, 2а – четвертый в составе ЖК "Солнечный город". Его строительство на уровне второго этажа было приостановлено еще в 2016 году. Благодаря личному вмешательству губернатора края Олега Кожемяко работы по строительству дома были возобновлены в октябре 2020 года, и через три года дом введен в эксплуатацию", - говорится в сообщении. Свыше 30 семей, участвовавших в долевом строительстве, получили ключи от квартир. Кроме того, в доме поселятся девять семей, переехавших из аварийного жилья. Ключи первым жильцам вручил губернатор Олег Кожемяко. На церемонии он рассказал, что дом удалось достроить благодаря программе переселения из аварийного жилья, принятой по поручению президента России Владимира Путина. "До конца года закрываем больной вопрос – обманутых дольщиков, мы заложили для этого в бюджете необходимые денежные средства", – приводятся слова губернатора. Комплекс "Солнечный город" включает четыре дома, туда переселены свыше 270 жителей из ветхого жилья. Вскоре здесь построят еще пять многоквартирных домов. Строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья идет и в других районах Приморья. Ранее в июле Кожемяко посетил строительную площадку двух десятиэтажных домов в Уссурийске. Они возводятся в рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда". Квартиры там в том числе предназначены для переселения людей из аварийного жилья. Ожидается, что более 200 квартир с чистовой отделкой сдадут в августе. Осенью планируется сдать дом в поселке городского типа Приморском Хасанского муниципального округа, там участники программы переселения из аварийного жилищного фонда получат 44 квартиры.
https://ria.ru/20230719/infrastruktura-1884973347.html
https://ria.ru/20230714/primore-1884148687.html
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приморский край, олег кожемяко, жилье
Приморский край, Олег Кожемяко, Жилье

Еще один дом для переселения из аварийного жилья сдали в Приморье

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкОсмотр новой квартиры
Осмотр новой квартиры - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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ВЛАДИВОСТОК, 19 июл – РИА Новости. Четвертый дом жилого комплекса "Солнечный город" сдали в Артеме Приморского края для дольщиков и переселения людей из аварийного жилья, сообщает правительство региона.
«
"Двенадцатиэтажный дом на 133 квартиры по адресу Горького, 2а – четвертый в составе ЖК "Солнечный город". Его строительство на уровне второго этажа было приостановлено еще в 2016 году. Благодаря личному вмешательству губернатора края Олега Кожемяко работы по строительству дома были возобновлены в октябре 2020 года, и через три года дом введен в эксплуатацию", - говорится в сообщении.
Свыше 30 семей, участвовавших в долевом строительстве, получили ключи от квартир. Кроме того, в доме поселятся девять семей, переехавших из аварийного жилья.
Ключи первым жильцам вручил губернатор Олег Кожемяко. На церемонии он рассказал, что дом удалось достроить благодаря программе переселения из аварийного жилья, принятой по поручению президента России Владимира Путина. "До конца года закрываем больной вопрос – обманутых дольщиков, мы заложили для этого в бюджете необходимые денежные средства", – приводятся слова губернатора.
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Комплекс "Солнечный город" включает четыре дома, туда переселены свыше 270 жителей из ветхого жилья. Вскоре здесь построят еще пять многоквартирных домов.
Строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья идет и в других районах Приморья. Ранее в июле Кожемяко посетил строительную площадку двух десятиэтажных домов в Уссурийске. Они возводятся в рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда". Квартиры там в том числе предназначены для переселения людей из аварийного жилья. Ожидается, что более 200 квартир с чистовой отделкой сдадут в августе.
Осенью планируется сдать дом в поселке городского типа Приморском Хасанского муниципального округа, там участники программы переселения из аварийного жилищного фонда получат 44 квартиры.
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