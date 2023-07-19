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Путин призвал укреплять позиции в области искусственного интеллекта - РИА Новости, 19.07.2023
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20:45 19.07.2023 (обновлено: 20:54 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/pozitsii-1885166675.html
Путин призвал укреплять позиции в области искусственного интеллекта
Путин призвал укреплять позиции в области искусственного интеллекта - РИА Новости, 19.07.2023
Путин призвал укреплять позиции в области искусственного интеллекта
России нужно постоянно укреплять свои позиции в области искусственного интеллекта, делать это на собственной базе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T20:45
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россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. России нужно постоянно укреплять свои позиции в области искусственного интеллекта, делать это на собственной базе, заявил президент РФ Владимир Путин."Эти позиции, безусловно, необходимо постоянно укреплять. И делать это нужно на собственной научной и технологической базе", - сказал президент на совещании с членами правительства."Я все прекрасно понимаю, есть ограничения, и без определенных связей, контактов там и наработок на мировом уровне нам не обойтись. Тем не менее, обеспечивая настоящий технологический суверенитет нашей страны, нужно думать именно о собственных ресурсах", - добавил Путин.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин призвал укреплять позиции в области искусственного интеллекта

Путин: России нужно укреплять позиции в области ИИ и делать это на собственной базе

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. России нужно постоянно укреплять свои позиции в области искусственного интеллекта, делать это на собственной базе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Эти позиции, безусловно, необходимо постоянно укреплять. И делать это нужно на собственной научной и технологической базе", - сказал президент на совещании с членами правительства.
"Я все прекрасно понимаю, есть ограничения, и без определенных связей, контактов там и наработок на мировом уровне нам не обойтись. Тем не менее, обеспечивая настоящий технологический суверенитет нашей страны, нужно думать именно о собственных ресурсах", - добавил Путин.
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Греф выразил надежду, что ИИ пока не заменит его на посту главы Сбербанка
Вчера, 16:34
 
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