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Путин призвал укреплять позиции в области искусственного интеллекта
Путин призвал укреплять позиции в области искусственного интеллекта - РИА Новости, 19.07.2023
Путин призвал укреплять позиции в области искусственного интеллекта
России нужно постоянно укреплять свои позиции в области искусственного интеллекта, делать это на собственной базе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T20:45
2023-07-19T20:45
2023-07-19T20:54
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. России нужно постоянно укреплять свои позиции в области искусственного интеллекта, делать это на собственной базе, заявил президент РФ Владимир Путин."Эти позиции, безусловно, необходимо постоянно укреплять. И делать это нужно на собственной научной и технологической базе", - сказал президент на совещании с членами правительства."Я все прекрасно понимаю, есть ограничения, и без определенных связей, контактов там и наработок на мировом уровне нам не обойтись. Тем не менее, обеспечивая настоящий технологический суверенитет нашей страны, нужно думать именно о собственных ресурсах", - добавил Путин.
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россия, владимир путин
Путин призвал укреплять позиции в области искусственного интеллекта
Путин: России нужно укреплять позиции в области ИИ и делать это на собственной базе
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. России нужно постоянно укреплять свои позиции в области искусственного интеллекта, делать это на собственной базе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Эти позиции, безусловно, необходимо постоянно укреплять. И делать это нужно на собственной научной и технологической базе", - сказал президент на совещании с членами правительства.
"Я все прекрасно понимаю, есть ограничения, и без определенных связей, контактов там и наработок на мировом уровне нам не обойтись. Тем не менее, обеспечивая настоящий технологический суверенитет нашей страны, нужно думать именно о собственных ресурсах", - добавил Путин.
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