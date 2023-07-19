https://ria.ru/20230719/pozitsii-1885166675.html

Путин призвал укреплять позиции в области искусственного интеллекта

Путин призвал укреплять позиции в области искусственного интеллекта - РИА Новости, 19.07.2023

Путин призвал укреплять позиции в области искусственного интеллекта

России нужно постоянно укреплять свои позиции в области искусственного интеллекта, делать это на собственной базе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T20:45

2023-07-19T20:45

2023-07-19T20:54

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. России нужно постоянно укреплять свои позиции в области искусственного интеллекта, делать это на собственной базе, заявил президент РФ Владимир Путин."Эти позиции, безусловно, необходимо постоянно укреплять. И делать это нужно на собственной научной и технологической базе", - сказал президент на совещании с членами правительства."Я все прекрасно понимаю, есть ограничения, и без определенных связей, контактов там и наработок на мировом уровне нам не обойтись. Тем не менее, обеспечивая настоящий технологический суверенитет нашей страны, нужно думать именно о собственных ресурсах", - добавил Путин.

https://ria.ru/20230719/ii-1885108681.html

россия

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2023

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россия, владимир путин