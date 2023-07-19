https://ria.ru/20230719/pozhar-1885184461.html

На юго-востоке Москвы загорелось двухэтажное здание

На юго-востоке Москвы загорелось двухэтажное здание - РИА Новости, 19.07.2023

На юго-востоке Москвы загорелось двухэтажное здание

Возгорание произошло в двухэтажном нежилом здании на юго-востоке Москвы, сведения о пострадавших не поступали, сообщили журналистам в пресс-службе столичного... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T23:30

2023-07-19T23:30

2023-07-19T23:30

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Возгорание произошло в двухэтажном нежилом здании на юго-востоке Москвы, сведения о пострадавших не поступали, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МЧС. По данным ведомства, в среду ночью поступило сообщение о пожаре на улице Угрешская, дом 2Б, строение 2. "По прибытии пожарных, происходит загорание 2-х этажного нежилого строения. Людей в здании нет. Информации по пострадавшим не поступало. Пожарно-спасательные подразделения проводят работы по ликвидации пожара", – сказали в главке. Официально ведомство не раскрывает, что именно загорелось, но по данным сервиса "Яндекс Карты", рядом с местом возгорания находятся Угрешские бани (Угрешская улица, дом 2, строение 90). Горят ли именно они, на данный момент неизвестно.

https://ria.ru/20230527/pozhary-1874596846.html

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость