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На юго-востоке Москвы загорелось двухэтажное здание - РИА Новости, 19.07.2023
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23:30 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/pozhar-1885184461.html
На юго-востоке Москвы загорелось двухэтажное здание
На юго-востоке Москвы загорелось двухэтажное здание - РИА Новости, 19.07.2023
На юго-востоке Москвы загорелось двухэтажное здание
Возгорание произошло в двухэтажном нежилом здании на юго-востоке Москвы, сведения о пострадавших не поступали, сообщили журналистам в пресс-службе столичного... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T23:30
2023-07-19T23:30
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Возгорание произошло в двухэтажном нежилом здании на юго-востоке Москвы, сведения о пострадавших не поступали, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МЧС. По данным ведомства, в среду ночью поступило сообщение о пожаре на улице Угрешская, дом 2Б, строение 2. "По прибытии пожарных, происходит загорание 2-х этажного нежилого строения. Людей в здании нет. Информации по пострадавшим не поступало. Пожарно-спасательные подразделения проводят работы по ликвидации пожара", – сказали в главке. Официально ведомство не раскрывает, что именно загорелось, но по данным сервиса "Яндекс Карты", рядом с местом возгорания находятся Угрешские бани (Угрешская улица, дом 2, строение 90). Горят ли именно они, на данный момент неизвестно.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Коммерческая недвижимость
На юго-востоке Москвы загорелось двухэтажное здание

МЧС: на юго-востоке Москвы загорелось нежилое двухэтажное здание

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Возгорание произошло в двухэтажном нежилом здании на юго-востоке Москвы, сведения о пострадавших не поступали, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МЧС.
По данным ведомства, в среду ночью поступило сообщение о пожаре на улице Угрешская, дом 2Б, строение 2.
"По прибытии пожарных, происходит загорание 2-х этажного нежилого строения. Людей в здании нет. Информации по пострадавшим не поступало. Пожарно-спасательные подразделения проводят работы по ликвидации пожара", – сказали в главке.
Официально ведомство не раскрывает, что именно загорелось, но по данным сервиса "Яндекс Карты", рядом с местом возгорания находятся Угрешские бани (Угрешская улица, дом 2, строение 90). Горят ли именно они, на данный момент неизвестно.
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ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Коммерческая недвижимость
 
 
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