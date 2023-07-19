https://ria.ru/20230719/pozhar-1885158269.html

Аксенов рассказал об эвакуации людей из-за пожара на полигоне в Крыму

Аксенов рассказал об эвакуации людей из-за пожара на полигоне в Крыму - РИА Новости, 19.07.2023

Аксенов рассказал об эвакуации людей из-за пожара на полигоне в Крыму

Эвакуированные из зоны пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма обеспечены всем необходимым, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T19:51

2023-07-19T19:51

2023-07-19T19:51

происшествия

кировский район

россия

сергей аксенов (политик)

владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Эвакуированные из зоны пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма обеспечены всем необходимым, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Ранее Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Принято решение более 2 тысяч человек эвакуировать из четырех сел, расположенных рядом с полигоном. Перекрыт участок трассы "Таврида", организованы схемы объезда. "Большая часть людей уехала к родственникам, часть людей – в пункты временного размещения, где были полностью обеспечены горячим питанием, питьевой водой, то есть всем самым необходимым", - сказал Аксенов на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина. По его словам, на данный момент в пунктах временного размещения находится 217 человек, из них 55 детей.

https://ria.ru/20230717/putin-1884737237.html

кировский район

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происшествия, кировский район, россия, сергей аксенов (политик), владимир путин