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В Курской области возник пожар после обстрела со стороны ВСУ
В Курской области возник пожар после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.07.2023
В Курской области возник пожар после обстрела со стороны ВСУ
Пожар возник после обстрела Суджи Курской области, повреждены жилой дом и хозяйственные постройки, осколками посекло соседние дома, сообщил губернатор Роман... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T12:07
2023-07-19T12:07
2023-07-19T12:12
специальная военная операция на украине
курская область
суджанский район
роман старовойт
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 19 июл - РИА Новости. Пожар возник после обстрела Суджи Курской области, повреждены жилой дом и хозяйственные постройки, осколками посекло соседние дома, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. Город Суджа Курской области обстреляли со стороны Украины утром в среду, зафиксировано три прилёта. "Сильные повреждения получил жилой дом, также возник пожар, разрушены хозяйственные постройки. Осколками повреждены соседние дома и строения. Пострадавших нет. Обязательно окажем помощь в восстановлении домовладений", — сообщил Старовойт. Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20230719/obstrel-1885014458.html
курская область
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курская область, суджанский район, роман старовойт, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджанский район, Роман Старовойт, Происшествия
В Курской области возник пожар после обстрела со стороны ВСУ
Курский губернатор Старовойт сообщил о пожаре в доме в городе Суджа после обстрела ВСУ