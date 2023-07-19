https://ria.ru/20230719/pozhar-1885022481.html

В Курской области возник пожар после обстрела со стороны ВСУ

В Курской области возник пожар после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.07.2023

В Курской области возник пожар после обстрела со стороны ВСУ

Пожар возник после обстрела Суджи Курской области, повреждены жилой дом и хозяйственные постройки, осколками посекло соседние дома, сообщил губернатор Роман... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T12:07

2023-07-19T12:07

2023-07-19T12:12

специальная военная операция на украине

курская область

суджанский район

роман старовойт

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 19 июл - РИА Новости. Пожар возник после обстрела Суджи Курской области, повреждены жилой дом и хозяйственные постройки, осколками посекло соседние дома, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. Город Суджа Курской области обстреляли со стороны Украины утром в среду, зафиксировано три прилёта. "Сильные повреждения получил жилой дом, также возник пожар, разрушены хозяйственные постройки. Осколками повреждены соседние дома и строения. Пострадавших нет. Обязательно окажем помощь в восстановлении домовладений", — сообщил Старовойт. Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20230719/obstrel-1885014458.html

курская область

суджанский район

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курская область, суджанский район, роман старовойт, происшествия