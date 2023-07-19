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В Курской области возник пожар после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:07 19.07.2023 (обновлено: 12:12 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/pozhar-1885022481.html
В Курской области возник пожар после обстрела со стороны ВСУ
В Курской области возник пожар после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.07.2023
В Курской области возник пожар после обстрела со стороны ВСУ
Пожар возник после обстрела Суджи Курской области, повреждены жилой дом и хозяйственные постройки, осколками посекло соседние дома, сообщил губернатор Роман... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T12:07
2023-07-19T12:12
специальная военная операция на украине
курская область
суджанский район
роман старовойт
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 19 июл - РИА Новости. Пожар возник после обстрела Суджи Курской области, повреждены жилой дом и хозяйственные постройки, осколками посекло соседние дома, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. Город Суджа Курской области обстреляли со стороны Украины утром в среду, зафиксировано три прилёта. "Сильные повреждения получил жилой дом, также возник пожар, разрушены хозяйственные постройки. Осколками повреждены соседние дома и строения. Пострадавших нет. Обязательно окажем помощь в восстановлении домовладений", — сообщил Старовойт. Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
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курская область
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курская область, суджанский район, роман старовойт, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджанский район, Роман Старовойт, Происшествия
В Курской области возник пожар после обстрела со стороны ВСУ

Курский губернатор Старовойт сообщил о пожаре в доме в городе Суджа после обстрела ВСУ

© Фото : Роман Старовойт / TelegramПоследствия обстрела населенного пункта Суджа в Курской области
Последствия обстрела населенного пункта Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© Фото : Роман Старовойт / Telegram
Последствия обстрела населенного пункта Суджа в Курской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 19 июл - РИА Новости. Пожар возник после обстрела Суджи Курской области, повреждены жилой дом и хозяйственные постройки, осколками посекло соседние дома, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
Город Суджа Курской области обстреляли со стороны Украины утром в среду, зафиксировано три прилёта.
«
"Сильные повреждения получил жилой дом, также возник пожар, разрушены хозяйственные постройки. Осколками повреждены соседние дома и строения. Пострадавших нет. Обязательно окажем помощь в восстановлении домовладений", — сообщил Старовойт.
Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСуджанский районРоман СтаровойтПроисшествия
 
 
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