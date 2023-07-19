https://ria.ru/20230719/pozhar-1885001790.html

Власти Крыма назвали ситуацию в районе пожара на полигоне контролируемой

Власти Крыма назвали ситуацию в районе пожара на полигоне контролируемой - РИА Новости, 19.07.2023

Власти Крыма назвали ситуацию в районе пожара на полигоне контролируемой

Ситуация в районе пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма контролируемая, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава крымского парламента Владимир РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T10:36

2023-07-19T10:36

2023-07-19T11:08

специальная военная операция на украине

происшествия

владимир константинов

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Ситуация в районе пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма контролируемая, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Более 2 тысяч человек планируют эвакуировать из четырех сел, расположенных рядом с полигоном."Ситуация динамичная. Мы будем наблюдать за ней. На эту минуту все контролируется", - сказал Константинов. Он сообщил, что детонация боеприпасов в районе пожара продолжается.Он добавил, что эвакуация населения из района пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма проводится для перестраховки. "Принято решение об эвакуации населения из четырех сел. Оно обоснованное с точки зрения перестраховаться. Подготовлены места для эвакуации", - отметил он.Константинов также заверил, что эвакуируемые села взяты под охрану полиции. "В этом плане все надежно", - сказал он.Также спикер парламента отметил, что актов повреждения гражданской инфраструктуры из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма нет. "Мы внимательно мониторим эту ситуацию, пока ничего об этом (повреждении гражданской инфраструктуры за пределами полигона) неизвестно, нет таких фактов на эту минуту", - подчеркнул Константинов.

https://ria.ru/20230719/evakuatsiya-1884983671.html

https://ria.ru/20230719/krym-1884991909.html

республика крым

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, владимир константинов, республика крым