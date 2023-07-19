https://ria.ru/20230719/pozhar-1885001790.html
Власти Крыма назвали ситуацию в районе пожара на полигоне контролируемой
Власти Крыма назвали ситуацию в районе пожара на полигоне контролируемой - РИА Новости, 19.07.2023
Власти Крыма назвали ситуацию в районе пожара на полигоне контролируемой
Ситуация в районе пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма контролируемая, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава крымского парламента Владимир РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T10:36
2023-07-19T10:36
2023-07-19T11:08
специальная военная операция на украине
происшествия
владимир константинов
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885052396_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_fcbc5e4c0cea63372298f5a03f4ab816.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Ситуация в районе пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма контролируемая, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Более 2 тысяч человек планируют эвакуировать из четырех сел, расположенных рядом с полигоном."Ситуация динамичная. Мы будем наблюдать за ней. На эту минуту все контролируется", - сказал Константинов. Он сообщил, что детонация боеприпасов в районе пожара продолжается.Он добавил, что эвакуация населения из района пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма проводится для перестраховки. "Принято решение об эвакуации населения из четырех сел. Оно обоснованное с точки зрения перестраховаться. Подготовлены места для эвакуации", - отметил он.Константинов также заверил, что эвакуируемые села взяты под охрану полиции. "В этом плане все надежно", - сказал он.Также спикер парламента отметил, что актов повреждения гражданской инфраструктуры из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма нет. "Мы внимательно мониторим эту ситуацию, пока ничего об этом (повреждении гражданской инфраструктуры за пределами полигона) неизвестно, нет таких фактов на эту минуту", - подчеркнул Константинов.
https://ria.ru/20230719/evakuatsiya-1884983671.html
https://ria.ru/20230719/krym-1884991909.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885052396_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1db936d584e6d489379fdcc6e6b30693.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимир константинов, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Владимир Константинов, Республика Крым
Власти Крыма назвали ситуацию в районе пожара на полигоне контролируемой
Константинов заявил, что эвакуацию из района пожара на полигоне проводят для перестраховки
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости.
Ситуация в районе пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма контролируемая, сообщил в эфире телеканала "Россия 24
" глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов
сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Более 2 тысяч человек планируют эвакуировать из четырех сел, расположенных рядом с полигоном.
МЧС назвало крымские села, из которых эвакуируют более двух тысяч человек
"Ситуация динамичная. Мы будем наблюдать за ней. На эту минуту все контролируется", - сказал Константинов. Он сообщил, что детонация боеприпасов в районе пожара продолжается.
Он добавил, что эвакуация населения из района пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма проводится для перестраховки. "Принято решение об эвакуации населения из четырех сел. Оно обоснованное с точки зрения перестраховаться. Подготовлены места для эвакуации", - отметил он.
Константинов также заверил, что эвакуируемые села взяты под охрану полиции. "В этом плане все надежно", - сказал он.
Также спикер парламента отметил, что актов повреждения гражданской инфраструктуры из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма нет. "Мы внимательно мониторим эту ситуацию, пока ничего об этом (повреждении гражданской инфраструктуры за пределами полигона) неизвестно, нет таких фактов на эту минуту", - подчеркнул Константинов.
Крым справится с ЧС на полигоне своими силами, заявил Аксенов