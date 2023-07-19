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Власти Крыма назвали ситуацию в районе пожара на полигоне контролируемой - РИА Новости, 19.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:36 19.07.2023 (обновлено: 11:08 19.07.2023)
https://ria.ru/20230719/pozhar-1885001790.html
Власти Крыма назвали ситуацию в районе пожара на полигоне контролируемой
Власти Крыма назвали ситуацию в районе пожара на полигоне контролируемой - РИА Новости, 19.07.2023
Власти Крыма назвали ситуацию в районе пожара на полигоне контролируемой
Ситуация в районе пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма контролируемая, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава крымского парламента Владимир РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T10:36
2023-07-19T11:08
специальная военная операция на украине
происшествия
владимир константинов
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Ситуация в районе пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма контролируемая, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Более 2 тысяч человек планируют эвакуировать из четырех сел, расположенных рядом с полигоном."Ситуация динамичная. Мы будем наблюдать за ней. На эту минуту все контролируется", - сказал Константинов. Он сообщил, что детонация боеприпасов в районе пожара продолжается.Он добавил, что эвакуация населения из района пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма проводится для перестраховки. "Принято решение об эвакуации населения из четырех сел. Оно обоснованное с точки зрения перестраховаться. Подготовлены места для эвакуации", - отметил он.Константинов также заверил, что эвакуируемые села взяты под охрану полиции. "В этом плане все надежно", - сказал он.Также спикер парламента отметил, что актов повреждения гражданской инфраструктуры из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма нет. "Мы внимательно мониторим эту ситуацию, пока ничего об этом (повреждении гражданской инфраструктуры за пределами полигона) неизвестно, нет таких фактов на эту минуту", - подчеркнул Константинов.
https://ria.ru/20230719/evakuatsiya-1884983671.html
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происшествия, владимир константинов, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Владимир Константинов, Республика Крым
Власти Крыма назвали ситуацию в районе пожара на полигоне контролируемой

Константинов заявил, что эвакуацию из района пожара на полигоне проводят для перестраховки

© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудник пожарной службы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Ситуация в районе пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма контролируемая, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что участок трассы "Таврида" в Крыму перекрыт из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе. Более 2 тысяч человек планируют эвакуировать из четырех сел, расположенных рядом с полигоном.
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"Ситуация динамичная. Мы будем наблюдать за ней. На эту минуту все контролируется", - сказал Константинов. Он сообщил, что детонация боеприпасов в районе пожара продолжается.
Он добавил, что эвакуация населения из района пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма проводится для перестраховки. "Принято решение об эвакуации населения из четырех сел. Оно обоснованное с точки зрения перестраховаться. Подготовлены места для эвакуации", - отметил он.
Константинов также заверил, что эвакуируемые села взяты под охрану полиции. "В этом плане все надежно", - сказал он.
Также спикер парламента отметил, что актов повреждения гражданской инфраструктуры из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма нет. "Мы внимательно мониторим эту ситуацию, пока ничего об этом (повреждении гражданской инфраструктуры за пределами полигона) неизвестно, нет таких фактов на эту минуту", - подчеркнул Константинов.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВладимир КонстантиновРеспублика Крым
 
 
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