https://ria.ru/20230719/pozhar-1884999450.html

Буданов сделал заявление о пожаре на полигоне в Крыму

Буданов сделал заявление о пожаре на полигоне в Крыму - РИА Новости, 19.07.2023

Буданов сделал заявление о пожаре на полигоне в Крыму

Пожар на полигоне в Крыму произошел из-за целенаправленных действий украинской разведки, сообщило издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T10:22

2023-07-19T10:22

2023-07-19T10:57

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

кирилл буданов

республика крым

происшествия

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Пожар на полигоне в Крыму произошел из-за целенаправленных действий украинской разведки, сообщило издание "Страна" в Telegram-канале."Глава разведки Буданов заявил, что детонация склада с боеприпасами в Крыму — результат операции ГУР (Главное управление разведки. — Прим. ред.) и ВСУ", — говорится в публикации.Как сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов, возгорание произошло на военном полигоне в Кировском районе. Из-за пожара перекрыт участок трассы "Таврида", транспорт объезжает опасный район через Феодосию.Администрация региона планирует эвакуировать из четырех близлежащих сел более двух тысяч человек.

https://ria.ru/20230719/krym-1884991909.html

республика крым

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2023

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вооруженные силы украины, кирилл буданов, республика крым, происшествия