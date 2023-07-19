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Буданов сделал заявление о пожаре на полигоне в Крыму
Буданов сделал заявление о пожаре на полигоне в Крыму - РИА Новости, 19.07.2023
Буданов сделал заявление о пожаре на полигоне в Крыму
Пожар на полигоне в Крыму произошел из-за целенаправленных действий украинской разведки, сообщило издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T10:22
2023-07-19T10:22
2023-07-19T10:57
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
кирилл буданов
республика крым
происшествия
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Пожар на полигоне в Крыму произошел из-за целенаправленных действий украинской разведки, сообщило издание "Страна" в Telegram-канале."Глава разведки Буданов заявил, что детонация склада с боеприпасами в Крыму — результат операции ГУР (Главное управление разведки. — Прим. ред.) и ВСУ", — говорится в публикации.Как сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов, возгорание произошло на военном полигоне в Кировском районе. Из-за пожара перекрыт участок трассы "Таврида", транспорт объезжает опасный район через Феодосию.Администрация региона планирует эвакуировать из четырех близлежащих сел более двух тысяч человек.
https://ria.ru/20230719/krym-1884991909.html
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вооруженные силы украины, кирилл буданов, республика крым, происшествия
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Кирилл Буданов, Республика Крым, Происшествия
Буданов сделал заявление о пожаре на полигоне в Крыму
Глава разведки Буданов заявил, что пожар в Крыму стал результатом операции ГУР и ВСУ