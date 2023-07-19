https://ria.ru/20230719/povrezhdeniya-1884984016.html

В Житомирской области получил повреждения объект инфраструктуры

В Житомирской области получил повреждения объект инфраструктуры - РИА Новости, 19.07.2023

В Житомирской области получил повреждения объект инфраструктуры

Инфраструктурный объект поврежден в Житомирской области Украины, сообщил в среду глава областной военной администрации Виталий Буненко в Telegram-канале. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T08:34

2023-07-19T08:34

2023-07-19T08:34

специальная военная операция на украине

в мире

житомирская область

украина

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Инфраструктурный объект поврежден в Житомирской области Украины, сообщил в среду глава областной военной администрации Виталий Буненко в Telegram-канале. Утром в среду воздушная тревога объявлялась в Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, она также звучала в Ровненской, Житомирской и Хмельницкой областях. Как написал Буненко, по предварительной информации в регионе при ударе "пострадал инфраструктурный объект". В ночь на среду украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о работе систем ПВО в городе и области. Также украинские СМИ сообщали о взрывах в Кропивницком в Кировоградской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230718/vozmezdie-1884879782.html

https://ria.ru/20230718/pozhar-1884862117.html

житомирская область

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в мире, житомирская область, украина