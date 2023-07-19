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В Одесской области пострадала часть зерновой экспортной инфраструктуры - РИА Новости, 19.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:18 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/povrezhdenie-1885082919.html
В Одесской области пострадала часть зерновой экспортной инфраструктуры
В Одесской области пострадала часть зерновой экспортной инфраструктуры - РИА Новости, 19.07.2023
В Одесской области пострадала часть зерновой экспортной инфраструктуры
Значительная часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск в Одесской области выведена из строя, сообщило в среду на сайте министерство аграрной... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T15:18
2023-07-19T15:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесская область
черноморск
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Значительная часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск в Одесской области выведена из строя, сообщило в среду на сайте министерство аграрной политики Украины. "Атакованы зерновые терминалы и портовая инфраструктура в портах Одесса и Черноморск. Ночной удар вывел из работы значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск. По оценкам специалистов, для полноценного восстановления пострадавших этой ночью объектов понадобится не менее года", - говорится в сообщении. Также отмечается, что в названном порту было уничтожено 60 тысяч тонн зерна, которое которое должно было быть загружено на крупнотоннажное судно. Как заявили утром в украинском оперативном командовании "Юг", в результате ночных ударов в одном из портов Одесской области повреждены зерновой и масляный терминалы, резервуары и оборудование для загрузки. Также сообщалось о повреждении промышленного объекта и двух складов в Одесском районе.
https://ria.ru/20230719/povrezhdeniya-1884984016.html
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в мире, украина, одесская область, черноморск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область, Черноморск
В Одесской области пострадала часть зерновой экспортной инфраструктуры

Министерство агрополитики Украины сообщило о повреждении инфраструктуры порта Черноморск

© Фото : Министерство аграрной политики УкраинВыведенная из строя зерновая экспортная инфраструктура порта Черноморск в Одесской области
Выведенная из строя зерновая экспортная инфраструктура порта Черноморск в Одесской области - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© Фото : Министерство аграрной политики Украин
Выведенная из строя зерновая экспортная инфраструктура порта Черноморск в Одесской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Значительная часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск в Одесской области выведена из строя, сообщило в среду на сайте министерство аграрной политики Украины.
«
"Атакованы зерновые терминалы и портовая инфраструктура в портах Одесса и Черноморск. Ночной удар вывел из работы значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск. По оценкам специалистов, для полноценного восстановления пострадавших этой ночью объектов понадобится не менее года", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в названном порту было уничтожено 60 тысяч тонн зерна, которое которое должно было быть загружено на крупнотоннажное судно.
Как заявили утром в украинском оперативном командовании "Юг", в результате ночных ударов в одном из портов Одесской области повреждены зерновой и масляный терминалы, резервуары и оборудование для загрузки. Также сообщалось о повреждении промышленного объекта и двух складов в Одесском районе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдесская областьЧерноморск
 
 
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