https://ria.ru/20230719/povrezhdenie-1885082919.html

В Одесской области пострадала часть зерновой экспортной инфраструктуры

В Одесской области пострадала часть зерновой экспортной инфраструктуры - РИА Новости, 19.07.2023

В Одесской области пострадала часть зерновой экспортной инфраструктуры

Значительная часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск в Одесской области выведена из строя, сообщило в среду на сайте министерство аграрной... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T15:18

2023-07-19T15:18

2023-07-19T15:18

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Значительная часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск в Одесской области выведена из строя, сообщило в среду на сайте министерство аграрной политики Украины. "Атакованы зерновые терминалы и портовая инфраструктура в портах Одесса и Черноморск. Ночной удар вывел из работы значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск. По оценкам специалистов, для полноценного восстановления пострадавших этой ночью объектов понадобится не менее года", - говорится в сообщении. Также отмечается, что в названном порту было уничтожено 60 тысяч тонн зерна, которое которое должно было быть загружено на крупнотоннажное судно. Как заявили утром в украинском оперативном командовании "Юг", в результате ночных ударов в одном из портов Одесской области повреждены зерновой и масляный терминалы, резервуары и оборудование для загрузки. Также сообщалось о повреждении промышленного объекта и двух складов в Одесском районе.

https://ria.ru/20230719/povrezhdeniya-1884984016.html

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в мире, украина, одесская область, черноморск