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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 19.07.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 50 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, три пикапа, а также... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T14:22

2023-07-19T14:22

2023-07-19T14:22

специальная военная операция на украине

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 50 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, три пикапа, а также гаубицу Д-30, сообщило в среду Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения в течение прошедших суток уничтожены до 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа, а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

херсонская область

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2023

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херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины