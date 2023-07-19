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Калужская область поможет подшефному Первомайску школьными учебниками - РИА Новости, 19.07.2023
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Надежные люди
 
16:25 19.07.2023
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Калужская область поможет подшефному Первомайску школьными учебниками
Калужская область поможет подшефному Первомайску школьными учебниками - РИА Новости, 19.07.2023
Калужская область поможет подшефному Первомайску школьными учебниками
Калужская делегация привезла в подшефный город Первомайск в ЛНР 500 школьных учебников и планирует в этом году прислать еще 5 тысяч, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T16:25
2023-07-19T16:25
калужская область
луганская народная республика
владислав шапша
надежные люди
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Калужская делегация привезла в подшефный город Первомайск в ЛНР 500 школьных учебников и планирует в этом году прислать еще 5 тысяч, сообщил в Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша. Владислав Шапша сообщил, что съездил в командировку в ЛНР и подшефный Калужской области город Первомайск. В частности, пообщался с педагогами Золотовской школы №16. "Хороший разговор получился. Прежде всего, о том, как важно сейчас наладить нормальный воспитательный и образовательный процесс в школах Донбасса. Привить детям, как и по всей стране, чувство патриотизма, любви к Родине. Передал школе учебники и художественную литературу... В этом году отправим еще 5000 учебников", - написал Шапша. В правительстве Калужской области уточнили, что в эту поездку Первомайску передали 500 учебников. Шапша напомнил, что в прошлом году силами школ области для Первомайска собрали порядка 10 тысяч учебников. "Также передали в школы два автобуса, оборудование для пищеблоков, 30 ноутбуков и 2 многофункциональных устройства, наглядные пособия, символику РФ", - проинформировал губернатор. Он рассказал, что ранее ряд учителей из Первомайска приезжал в Калужскую область перенимать опыт работы по общероссийским образовательным стандартам, и он пригласил учителей Золотовской школы приехать в регион с той же целью. "Поручил коллегам из регионального минобра организовать эту поездку", - отметил губернатор.
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калужская область, луганская народная республика, владислав шапша
Калужская область, Луганская Народная Республика, Владислав Шапша, Надежные люди

Калужская область поможет подшефному Первомайску школьными учебниками

© Фото : Владислав Шапша/TelegramГубернатор Калужской области Владислав Шапша с педагогами Золотовской школы №16 в ЛНР
Губернатор Калужской области Владислав Шапша с педагогами Золотовской школы №16 в ЛНР - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© Фото : Владислав Шапша/Telegram
Губернатор Калужской области Владислав Шапша с педагогами Золотовской школы №16 в ЛНР
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Калужская делегация привезла в подшефный город Первомайск в ЛНР 500 школьных учебников и планирует в этом году прислать еще 5 тысяч, сообщил в Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Владислав Шапша сообщил, что съездил в командировку в ЛНР и подшефный Калужской области город Первомайск. В частности, пообщался с педагогами Золотовской школы №16.
«
"Хороший разговор получился. Прежде всего, о том, как важно сейчас наладить нормальный воспитательный и образовательный процесс в школах Донбасса. Привить детям, как и по всей стране, чувство патриотизма, любви к Родине. Передал школе учебники и художественную литературу... В этом году отправим еще 5000 учебников", - написал Шапша. В правительстве Калужской области уточнили, что в эту поездку Первомайску передали 500 учебников.
Шапша напомнил, что в прошлом году силами школ области для Первомайска собрали порядка 10 тысяч учебников.
«
"Также передали в школы два автобуса, оборудование для пищеблоков, 30 ноутбуков и 2 многофункциональных устройства, наглядные пособия, символику РФ", - проинформировал губернатор.
Он рассказал, что ранее ряд учителей из Первомайска приезжал в Калужскую область перенимать опыт работы по общероссийским образовательным стандартам, и он пригласил учителей Золотовской школы приехать в регион с той же целью. "Поручил коллегам из регионального минобра организовать эту поездку", - отметил губернатор.
 
Надежные людиКалужская областьЛуганская Народная РеспубликаВладислав Шапша
 
 
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