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Калужская область поможет подшефному Первомайску школьными учебниками

Калужская область поможет подшефному Первомайску школьными учебниками - РИА Новости, 19.07.2023

Калужская область поможет подшефному Первомайску школьными учебниками

Калужская делегация привезла в подшефный город Первомайск в ЛНР 500 школьных учебников и планирует в этом году прислать еще 5 тысяч, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T16:25

2023-07-19T16:25

2023-07-19T16:25

калужская область

луганская народная республика

владислав шапша

надежные люди

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Калужская делегация привезла в подшефный город Первомайск в ЛНР 500 школьных учебников и планирует в этом году прислать еще 5 тысяч, сообщил в Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша. Владислав Шапша сообщил, что съездил в командировку в ЛНР и подшефный Калужской области город Первомайск. В частности, пообщался с педагогами Золотовской школы №16. "Хороший разговор получился. Прежде всего, о том, как важно сейчас наладить нормальный воспитательный и образовательный процесс в школах Донбасса. Привить детям, как и по всей стране, чувство патриотизма, любви к Родине. Передал школе учебники и художественную литературу... В этом году отправим еще 5000 учебников", - написал Шапша. В правительстве Калужской области уточнили, что в эту поездку Первомайску передали 500 учебников. Шапша напомнил, что в прошлом году силами школ области для Первомайска собрали порядка 10 тысяч учебников. "Также передали в школы два автобуса, оборудование для пищеблоков, 30 ноутбуков и 2 многофункциональных устройства, наглядные пособия, символику РФ", - проинформировал губернатор. Он рассказал, что ранее ряд учителей из Первомайска приезжал в Калужскую область перенимать опыт работы по общероссийским образовательным стандартам, и он пригласил учителей Золотовской школы приехать в регион с той же целью. "Поручил коллегам из регионального минобра организовать эту поездку", - отметил губернатор.

калужская область

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

калужская область, луганская народная республика, владислав шапша