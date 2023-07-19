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Жительница Омска подтвердила, что полицейские помогли ей с поиском педофила
Жительница Омска подтвердила, что полицейские помогли ей с поиском педофила - РИА Новости, 19.07.2023
Жительница Омска подтвердила, что полицейские помогли ей с поиском педофила
Омичка, дочь которой пострадала от действий педофила, заявила в аудиокомментарии, опубликованном в телеграм-канале "МВД медиа", что сотрудники Госавтоинспекции... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T15:04
2023-07-19T15:04
2023-07-19T15:04
происшествия
омск
гибдд мвд рф
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 19 июл - РИА Новости. Омичка, дочь которой пострадала от действий педофила, заявила в аудиокомментарии, опубликованном в телеграм-канале "МВД медиа", что сотрудники Госавтоинспекции помогали ей с поиском злоумышленника; в МВД РФ отметили, что полицейские после разговора с женщиной "начали обследование близлежащих дворов с целью его задержания". Источник РИА Новости в силовых структурах ранее рассказал, что к гулявшей 12-летней девочке в Омске подошел 57-летний мужчина, снял штаны и продемонстрировал ей гениталии. Девочка убежала домой, ее мать выскочила на улицу и с помощью таксиста смогла скрутить предполагаемого педофила. В задержании, по словам источника, ей отказались помочь сославшиеся на занятость сотрудники ГИБДД - эту информацию впоследствии в МВД РФ опровергли. "Здравствуйте, 17 числа я обратилась к сотрудникам ГИБДД, для задержания неизвестного мне человека. Сотрудники отреагировали сразу, сели в машину и поехали по направлению, по которому я сказала", - говорится в аудиокомментарии матери девочки.В сообщении также отмечается, что полицейские, выяснив приметы подозреваемого, "на служебном автомобиле начали обследование близлежащих дворов с целью его задержания". "Параллельно женщина вместе с соседом также осуществляли поиск неизвестного. Заметив злоумышленника, неравнодушный гражданин задержал его. Очевидцы произошедшего сообщили об этом в полицию и до приезда следственно-оперативной группы удерживали предполагаемого преступника", - добавили в МВД. По данным регионального управления СК РФ, подозреваемый уже арестован.
https://ria.ru/20230414/zaderzhanie-1865376608.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, омск, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омск, ГИБДД МВД РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительница Омска подтвердила, что полицейские помогли ей с поиском педофила
Жительница Омска подтвердила, что сотрудники ГИБДД помогали ей с поиском обидчика дочери