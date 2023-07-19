Рейтинг@Mail.ru
Жительница Омска подтвердила, что полицейские помогли ей с поиском педофила - РИА Новости, 19.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/pomosch-1885078155.html
Жительница Омска подтвердила, что полицейские помогли ей с поиском педофила
Жительница Омска подтвердила, что полицейские помогли ей с поиском педофила - РИА Новости, 19.07.2023
Жительница Омска подтвердила, что полицейские помогли ей с поиском педофила
Омичка, дочь которой пострадала от действий педофила, заявила в аудиокомментарии, опубликованном в телеграм-канале "МВД медиа", что сотрудники Госавтоинспекции... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T15:04
2023-07-19T15:04
происшествия
омск
гибдд мвд рф
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg
ОМСК, 19 июл - РИА Новости. Омичка, дочь которой пострадала от действий педофила, заявила в аудиокомментарии, опубликованном в телеграм-канале "МВД медиа", что сотрудники Госавтоинспекции помогали ей с поиском злоумышленника; в МВД РФ отметили, что полицейские после разговора с женщиной "начали обследование близлежащих дворов с целью его задержания". Источник РИА Новости в силовых структурах ранее рассказал, что к гулявшей 12-летней девочке в Омске подошел 57-летний мужчина, снял штаны и продемонстрировал ей гениталии. Девочка убежала домой, ее мать выскочила на улицу и с помощью таксиста смогла скрутить предполагаемого педофила. В задержании, по словам источника, ей отказались помочь сославшиеся на занятость сотрудники ГИБДД - эту информацию впоследствии в МВД РФ опровергли. &quot;Здравствуйте, 17 числа я обратилась к сотрудникам ГИБДД, для задержания неизвестного мне человека. Сотрудники отреагировали сразу, сели в машину и поехали по направлению, по которому я сказала&quot;, - говорится в аудиокомментарии матери девочки.В сообщении также отмечается, что полицейские, выяснив приметы подозреваемого, "на служебном автомобиле начали обследование близлежащих дворов с целью его задержания". "Параллельно женщина вместе с соседом также осуществляли поиск неизвестного. Заметив злоумышленника, неравнодушный гражданин задержал его. Очевидцы произошедшего сообщили об этом в полицию и до приезда следственно-оперативной группы удерживали предполагаемого преступника", - добавили в МВД. По данным регионального управления СК РФ, подозреваемый уже арестован.
https://ria.ru/20230414/zaderzhanie-1865376608.html
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c5dce731c47aeeff7519823f2dedee14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омск, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омск, ГИБДД МВД РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительница Омска подтвердила, что полицейские помогли ей с поиском педофила

Жительница Омска подтвердила, что сотрудники ГИБДД помогали ей с поиском обидчика дочери

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 19 июл - РИА Новости. Омичка, дочь которой пострадала от действий педофила, заявила в аудиокомментарии, опубликованном в телеграм-канале "МВД медиа", что сотрудники Госавтоинспекции помогали ей с поиском злоумышленника; в МВД РФ отметили, что полицейские после разговора с женщиной "начали обследование близлежащих дворов с целью его задержания".
Источник РИА Новости в силовых структурах ранее рассказал, что к гулявшей 12-летней девочке в Омске подошел 57-летний мужчина, снял штаны и продемонстрировал ей гениталии. Девочка убежала домой, ее мать выскочила на улицу и с помощью таксиста смогла скрутить предполагаемого педофила. В задержании, по словам источника, ей отказались помочь сославшиеся на занятость сотрудники ГИБДД - эту информацию впоследствии в МВД РФ опровергли.
«

"Здравствуйте, 17 числа я обратилась к сотрудникам ГИБДД, для задержания неизвестного мне человека. Сотрудники отреагировали сразу, сели в машину и поехали по направлению, по которому я сказала", - говорится в аудиокомментарии матери девочки.

В сообщении также отмечается, что полицейские, выяснив приметы подозреваемого, "на служебном автомобиле начали обследование близлежащих дворов с целью его задержания".
"Параллельно женщина вместе с соседом также осуществляли поиск неизвестного. Заметив злоумышленника, неравнодушный гражданин задержал его. Очевидцы произошедшего сообщили об этом в полицию и до приезда следственно-оперативной группы удерживали предполагаемого преступника", - добавили в МВД.
По данным регионального управления СК РФ, подозреваемый уже арестован.
Полиция - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
В Уфе задержали педофила, напавшего на трех девочек
14 апреля, 16:11
 
ПроисшествияОмскГИБДД МВД РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала