https://ria.ru/20230719/pomosch-1885027195.html

РПЦ собрала около 390 миллионов рублей для помощи пострадавшим в зоне СВО

РПЦ собрала около 390 миллионов рублей для помощи пострадавшим в зоне СВО - РИА Новости, 19.07.2023

РПЦ собрала около 390 миллионов рублей для помощи пострадавшим в зоне СВО

Русская православная церковь с начала СВО собрала около 390 миллионов рублей для помощи беженцам и пострадавшим в зоне конфликта, сообщил синодальный отдел по... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T12:25

2023-07-19T12:25

2023-07-19T12:25

специальная военная операция на украине

германия

россия

русская православная церковь

московский патриархат

мариуполь

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Русская православная церковь с начала СВО собрала около 390 миллионов рублей для помощи беженцам и пострадавшим в зоне конфликта, сообщил синодальный отдел по благотворительности и социальному служению Московского патриархата. "В Синодальном отделе по благотворительности собрано 388,1 миллиона рублей для помощи беженцам и пострадавшим в зоне конфликта. На помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям синодальный отдел по благотворительности направил свыше 333,7 миллиона рублей. В России Церковь собрала, закупила и передала более 2940 тонн гуманитарной помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям, из них более 1850 тонн направлено в Донецкую, Луганскую, Горловскую, Северодонецкую, Харьковскую, Херсонскую, Новокаховску, Запорожскую, Бердянскую епархии", - говорится в сообщении. В отделе добавили, что беженцев разместили в 63 церковных учреждениях в России, Германии, Великобритании. В частности, в Германии беженцы проживают в Свято-Георгиевском мужском монастыре в Гетшендорфе, в Знаменском храме в Ульме, в приходском доме Гамбурга, в приходском доме храма Святой Троицы Дортмунда, а в Англии - в церковном доме в Кидлингтоне недалеко от Оксфорда. Волонтеры-ремонтники еженедельно вахтами выезжают из Москвы в Мариуполь для ремонта жилых частных домов нуждающихся жителей города. С 8 марта в Мариуполь съездили 245 человек, отремонтированы 74 дома.

https://ria.ru/20230710/tserkov-1883175313.html

германия

россия

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германия, россия, русская православная церковь, московский патриархат, мариуполь