Рейтинг@Mail.ru
РПЦ собрала около 390 миллионов рублей для помощи пострадавшим в зоне СВО - РИА Новости, 19.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/pomosch-1885027195.html
РПЦ собрала около 390 миллионов рублей для помощи пострадавшим в зоне СВО
РПЦ собрала около 390 миллионов рублей для помощи пострадавшим в зоне СВО - РИА Новости, 19.07.2023
РПЦ собрала около 390 миллионов рублей для помощи пострадавшим в зоне СВО
Русская православная церковь с начала СВО собрала около 390 миллионов рублей для помощи беженцам и пострадавшим в зоне конфликта, сообщил синодальный отдел по... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T12:25
2023-07-19T12:25
специальная военная операция на украине
германия
россия
русская православная церковь
московский патриархат
мариуполь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578217624_0:261:3072:1989_1920x0_80_0_0_e4ec4ce3f1e1b20e7374d102fa868912.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Русская православная церковь с начала СВО собрала около 390 миллионов рублей для помощи беженцам и пострадавшим в зоне конфликта, сообщил синодальный отдел по благотворительности и социальному служению Московского патриархата. "В Синодальном отделе по благотворительности собрано 388,1 миллиона рублей для помощи беженцам и пострадавшим в зоне конфликта. На помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям синодальный отдел по благотворительности направил свыше 333,7 миллиона рублей. В России Церковь собрала, закупила и передала более 2940 тонн гуманитарной помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям, из них более 1850 тонн направлено в Донецкую, Луганскую, Горловскую, Северодонецкую, Харьковскую, Херсонскую, Новокаховску, Запорожскую, Бердянскую епархии", - говорится в сообщении. В отделе добавили, что беженцев разместили в 63 церковных учреждениях в России, Германии, Великобритании. В частности, в Германии беженцы проживают в Свято-Георгиевском мужском монастыре в Гетшендорфе, в Знаменском храме в Ульме, в приходском доме Гамбурга, в приходском доме храма Святой Троицы Дортмунда, а в Англии - в церковном доме в Кидлингтоне недалеко от Оксфорда. Волонтеры-ремонтники еженедельно вахтами выезжают из Москвы в Мариуполь для ремонта жилых частных домов нуждающихся жителей города. С 8 марта в Мариуполь съездили 245 человек, отремонтированы 74 дома.
https://ria.ru/20230710/tserkov-1883175313.html
германия
россия
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578217624_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_32489c81e2ce2f42da80c19ef7f8701c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, россия, русская православная церковь, московский патриархат, мариуполь
Специальная военная операция на Украине, Германия, Россия, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Мариуполь
РПЦ собрала около 390 миллионов рублей для помощи пострадавшим в зоне СВО

РПЦ с начала СВО собрала около 390 миллионов рублей для помощи беженцам и пострадавшим

© Анатолий ЧерняевХрам и колокольня в усадьбе Алексея Хомякова Богучарово (Тульская область)
Храм и колокольня в усадьбе Алексея Хомякова Богучарово (Тульская область)
© Анатолий Черняев
Храм и колокольня в усадьбе Алексея Хомякова Богучарово (Тульская область) . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Русская православная церковь с начала СВО собрала около 390 миллионов рублей для помощи беженцам и пострадавшим в зоне конфликта, сообщил синодальный отдел по благотворительности и социальному служению Московского патриархата.
"В Синодальном отделе по благотворительности собрано 388,1 миллиона рублей для помощи беженцам и пострадавшим в зоне конфликта. На помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям синодальный отдел по благотворительности направил свыше 333,7 миллиона рублей. В России Церковь собрала, закупила и передала более 2940 тонн гуманитарной помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям, из них более 1850 тонн направлено в Донецкую, Луганскую, Горловскую, Северодонецкую, Харьковскую, Херсонскую, Новокаховску, Запорожскую, Бердянскую епархии", - говорится в сообщении.
В отделе добавили, что беженцев разместили в 63 церковных учреждениях в России, Германии, Великобритании. В частности, в Германии беженцы проживают в Свято-Георгиевском мужском монастыре в Гетшендорфе, в Знаменском храме в Ульме, в приходском доме Гамбурга, в приходском доме храма Святой Троицы Дортмунда, а в Англии - в церковном доме в Кидлингтоне недалеко от Оксфорда.
Волонтеры-ремонтники еженедельно вахтами выезжают из Москвы в Мариуполь для ремонта жилых частных домов нуждающихся жителей города. С 8 марта в Мариуполь съездили 245 человек, отремонтированы 74 дома.
Распятие в руках священнослужителя - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Митрополит рассказал о священниках-добровольцах, отправляющихся на фронт
10 июля, 07:58
 
Специальная военная операция на УкраинеГерманияРоссияРусская православная церковьМосковский ПатриархатМариуполь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала