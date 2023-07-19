https://ria.ru/20230719/polsha-1885120671.html

Польское СМИ утверждает о ликвидации "российской шпионской сети"

Польское СМИ утверждает о ликвидации "российской шпионской сети" - РИА Новости, 19.07.2023

Польское СМИ утверждает о ликвидации "российской шпионской сети"

Издание Gazeta Polska утверждает, что в Польше ликвидировали "российскую шпионскую сеть", которая якобы планировала взрывы поездов с оружием для Украины... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T17:02

2023-07-19T17:02

2023-07-19T17:02

специальная военная операция на украине

в мире

польша

украина

россия

главное разведывательное управление рф

ситуация в днр и лнр

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ВАРШАВА, 19 июл – РИА Новости. Издание Gazeta Polska утверждает, что в Польше ликвидировали "российскую шпионскую сеть", которая якобы планировала взрывы поездов с оружием для Украины. Каких-либо доказательств этому издание не приводит. "Генеральная прокуратура и Агентство внутренней безопасности ликвидировали действовавшую в Польше сеть российской разведки, которая планировала взрывы поездов с оружием и гуманитарной помощью для Украины", - говорится в сообщении. Газета утверждает, что это "самый большой успех Агентства внутренней безопасности". Согласно утверждениям издания, всего с марта по июль задержаны 15 человек, которым предъявлены обвинения в "шпионаже в пользу российской военной разведки ГРУ". Им грозит до 10 лет тюрьмы, это граждане Белоруссии, России и Украины, пишет газета. По данным газеты, "агенты" якобы получали задания "удаленно прямо из Москвы", а затем после их выполнения получали оплату в криптовалютах (в основном в биткоинах), которые после обменивали на наличные деньги.

https://ria.ru/20230705/ukraina-1882413512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, украина, россия, главное разведывательное управление рф, ситуация в днр и лнр