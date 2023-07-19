https://ria.ru/20230719/polsha-1885120671.html
Польское СМИ утверждает о ликвидации "российской шпионской сети"
Польское СМИ утверждает о ликвидации "российской шпионской сети" - РИА Новости, 19.07.2023
Польское СМИ утверждает о ликвидации "российской шпионской сети"
Издание Gazeta Polska утверждает, что в Польше ликвидировали "российскую шпионскую сеть", которая якобы планировала взрывы поездов с оружием для Украины... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T17:02
2023-07-19T17:02
2023-07-19T17:02
специальная военная операция на украине
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польша
украина
россия
главное разведывательное управление рф
ситуация в днр и лнр
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ВАРШАВА, 19 июл – РИА Новости. Издание Gazeta Polska утверждает, что в Польше ликвидировали "российскую шпионскую сеть", которая якобы планировала взрывы поездов с оружием для Украины. Каких-либо доказательств этому издание не приводит. "Генеральная прокуратура и Агентство внутренней безопасности ликвидировали действовавшую в Польше сеть российской разведки, которая планировала взрывы поездов с оружием и гуманитарной помощью для Украины", - говорится в сообщении. Газета утверждает, что это "самый большой успех Агентства внутренней безопасности". Согласно утверждениям издания, всего с марта по июль задержаны 15 человек, которым предъявлены обвинения в "шпионаже в пользу российской военной разведки ГРУ". Им грозит до 10 лет тюрьмы, это граждане Белоруссии, России и Украины, пишет газета. По данным газеты, "агенты" якобы получали задания "удаленно прямо из Москвы", а затем после их выполнения получали оплату в криптовалютах (в основном в биткоинах), которые после обменивали на наличные деньги.
https://ria.ru/20230705/ukraina-1882413512.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, россия, главное разведывательное управление рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, Россия, Главное разведывательное управление РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Польское СМИ утверждает о ликвидации "российской шпионской сети"
Gazeta Polska написала о задержании российских агентов, хотевших взорвать поезда с оружием