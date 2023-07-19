https://ria.ru/20230719/pokhischenie-1885044585.html
Источник рассказал подробности о подозреваемом в похищении девочки в Шахтах
Источник рассказал подробности о подозреваемом в похищении девочки в Шахтах - РИА Новости, 19.07.2023
Источник рассказал подробности о подозреваемом в похищении девочки в Шахтах
Подозреваемый в похищении шестилетней девочки в городе Шахты Ростовской области ранее был неоднократно судим, сообщил журналистам представитель СУСК России по... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T13:20
2023-07-19T13:20
2023-07-19T13:20
происшествия
шахты
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Подозреваемый в похищении шестилетней девочки в городе Шахты Ростовской области ранее был неоднократно судим, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону. Во вторник в полицию поступило сообщение о пропаже в Шахтах девочки, которая ушла с неизвестным с детской площадки на улице Хабарова. Личность мужчины удалось установить, в тот же день девочку нашли у него дома. Подозреваемого задержали, уголовное дело возбудили по статье "Похищение, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего". "Мужчина, подозреваемый в похищении ребенка, задержан, им оказался ранее неоднократно судимый 41-летний житель города Шахты", - сказал представитель ведомства. Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что мужчина был судим за изнасилование, а также преступления против собственности. Угрозы жизни и здоровью ребенка нет, "каких-либо противоправных действий в отношении девочки не совершалось", добавили в СУСК
https://ria.ru/20230713/podrostki-1883991552.html
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происшествия, шахты, ростовская область
Происшествия, Шахты, Ростовская область
Источник рассказал подробности о подозреваемом в похищении девочки в Шахтах
Подозреваемый в похищении шестилетней девочки в Шахтах был судим за изнасилование
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Подозреваемый в похищении шестилетней девочки в городе Шахты Ростовской области ранее был неоднократно судим, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.
Во вторник в полицию поступило сообщение о пропаже в Шахтах девочки, которая ушла с неизвестным с детской площадки на улице Хабарова. Личность мужчины удалось установить, в тот же день девочку нашли у него дома. Подозреваемого задержали, уголовное дело возбудили по статье "Похищение, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего".
"Мужчина, подозреваемый в похищении ребенка, задержан, им оказался ранее неоднократно судимый 41-летний житель города Шахты", - сказал представитель ведомства.
Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что мужчина был судим за изнасилование, а также преступления против собственности.
Угрозы жизни и здоровью ребенка нет, "каких-либо противоправных действий в отношении девочки не совершалось", добавили в СУСК
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