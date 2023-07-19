https://ria.ru/20230719/pokhischenie-1885003402.html

Источник: у девочки, похищенной в ростовских Шахтах, не нашли видимых травм

Источник: у девочки, похищенной в ростовских Шахтах, не нашли видимых травм - РИА Новости, 19.07.2023

Источник: у девочки, похищенной в ростовских Шахтах, не нашли видимых травм

Врачи не выявили видимых повреждений у шестилетней девочки, которую нашли дома у мужчины, забравшего ее с детской площадки в городе Шахты Ростовской области,... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T10:47

2023-07-19T10:47

2023-07-19T10:48

происшествия

ростовская область

шахты

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Врачи не выявили видимых повреждений у шестилетней девочки, которую нашли дома у мужчины, забравшего ее с детской площадки в городе Шахты Ростовской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Во вторник в полицию поступило сообщение о пропаже в Шахтах девочки, которая ушла с неизвестным с детской площадки на улице Хабарова. Личность мужчины удалось установить, в тот же день девочку нашли у него дома. Подозреваемого задержали, уголовное дело возбудили по статье "Похищение, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего". "По предварительным данным, видимых повреждений у девочки нет", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что мотивы мужчины будут установлены после его допроса. "Со слов девочки, он ее не бил и не насиловал", - отметил источник.

https://ria.ru/20230718/dedushka-1884942338.html

ростовская область

шахты

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ростовская область, шахты