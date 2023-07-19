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Источник: у девочки, похищенной в ростовских Шахтах, не нашли видимых травм
Источник: у девочки, похищенной в ростовских Шахтах, не нашли видимых травм - РИА Новости, 19.07.2023
Источник: у девочки, похищенной в ростовских Шахтах, не нашли видимых травм
Врачи не выявили видимых повреждений у шестилетней девочки, которую нашли дома у мужчины, забравшего ее с детской площадки в городе Шахты Ростовской области,... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T10:47
2023-07-19T10:47
2023-07-19T10:48
происшествия
ростовская область
шахты
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Врачи не выявили видимых повреждений у шестилетней девочки, которую нашли дома у мужчины, забравшего ее с детской площадки в городе Шахты Ростовской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Во вторник в полицию поступило сообщение о пропаже в Шахтах девочки, которая ушла с неизвестным с детской площадки на улице Хабарова. Личность мужчины удалось установить, в тот же день девочку нашли у него дома. Подозреваемого задержали, уголовное дело возбудили по статье "Похищение, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего". "По предварительным данным, видимых повреждений у девочки нет", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что мотивы мужчины будут установлены после его допроса. "Со слов девочки, он ее не бил и не насиловал", - отметил источник.
https://ria.ru/20230718/dedushka-1884942338.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, ростовская область, шахты
Происшествия, Ростовская область, Шахты
Источник: у девочки, похищенной в ростовских Шахтах, не нашли видимых травм
Врачи не выявили видимых повреждений у девочки, которую мужчина украл в Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Врачи не выявили видимых повреждений у шестилетней девочки, которую нашли дома у мужчины, забравшего ее с детской площадки в городе Шахты Ростовской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Во вторник в полицию поступило сообщение о пропаже в Шахтах девочки, которая ушла с неизвестным с детской площадки на улице Хабарова. Личность мужчины удалось установить, в тот же день девочку нашли у него дома. Подозреваемого задержали, уголовное дело возбудили по статье "Похищение, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего".
"По предварительным данным, видимых повреждений у девочки нет", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что мотивы мужчины будут установлены после его допроса. "Со слов девочки, он ее не бил и не насиловал", - отметил источник.
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