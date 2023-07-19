https://ria.ru/20230719/pogoda-1884984267.html

В Москве из-за непогоды упали 57 деревьев, повреждены 55 автомобилей

В Москве из-за непогоды упали 57 деревьев, повреждены 55 автомобилей - РИА Новости, 19.07.2023

В Москве из-за непогоды упали 57 деревьев, повреждены 55 автомобилей

В Москве в результате непогоды повалены 57 деревьев, повреждены 55 автомобилей, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T08:39

2023-07-19T08:39

2023-07-19T08:48

москва

происшествия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В Москве в результате непогоды повалены 57 деревьев, повреждены 55 автомобилей, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В Москве повалены 57 деревьев и повреждены 55 автомобилей", - сказал собеседник агентства.Ранее в Москве начался сильный ливень с грозой, он сопровождается сильными порывами ветра. Согласно данным сервиса "Яндекс Погода", ливни накрыли центральную, западную, южную и восточную части столицы.

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, происшествия