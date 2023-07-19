https://ria.ru/20230719/poezda-1884981515.html

Железнодорожный транспорт в Крыму, где горит полигон, работает штатно

Железнодорожный транспорт в Крыму, где горит полигон, работает штатно - РИА Новости, 19.07.2023

Железнодорожный транспорт в Крыму, где горит полигон, работает штатно

Железнодорожный транспорт в Крыму, где горит полигон, работает в штатном режиме, поезда прибывают по расписанию, сообщил министр транспорта Крыма Николай... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T07:51

2023-07-19T07:51

2023-07-19T07:51

николай лукашенко

олег крючков

сергей аксенов (политик)

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Железнодорожный транспорт в Крыму, где горит полигон, работает в штатном режиме, поезда прибывают по расписанию, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем телеграм-канале. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что более 2 тысяч человек планируют эвакуировать из четырёх населенных пунктов, расположенных рядом с горящим военным полигоном в Крыму. Перекрыт участок трассы "Таврида", транспорт объезжает опасный район через Феодосию. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что автобусы межрегионального сообщения пущены в объезд перекрытого участка "Тавриды" через Феодосию. "Железнодорожный транспорт работает в штатном режиме", - сообщил Лукашенко. Поезда прибывают по расписанию, уточнил советник главы Крыма Олег Крючков.

https://ria.ru/20230719/avtobusy-1884979771.html

республика крым

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николай лукашенко, олег крючков, сергей аксенов (политик), республика крым, общество