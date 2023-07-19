https://ria.ru/20230719/poezda-1884981515.html
Железнодорожный транспорт в Крыму, где горит полигон, работает штатно
Железнодорожный транспорт в Крыму, где горит полигон, работает штатно - РИА Новости, 19.07.2023
Железнодорожный транспорт в Крыму, где горит полигон, работает штатно
Железнодорожный транспорт в Крыму, где горит полигон, работает в штатном режиме, поезда прибывают по расписанию, сообщил министр транспорта Крыма Николай... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T07:51
2023-07-19T07:51
2023-07-19T07:51
николай лукашенко
олег крючков
сергей аксенов (политик)
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Железнодорожный транспорт в Крыму, где горит полигон, работает в штатном режиме, поезда прибывают по расписанию, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем телеграм-канале. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что более 2 тысяч человек планируют эвакуировать из четырёх населенных пунктов, расположенных рядом с горящим военным полигоном в Крыму. Перекрыт участок трассы "Таврида", транспорт объезжает опасный район через Феодосию. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что автобусы межрегионального сообщения пущены в объезд перекрытого участка "Тавриды" через Феодосию. "Железнодорожный транспорт работает в штатном режиме", - сообщил Лукашенко. Поезда прибывают по расписанию, уточнил советник главы Крыма Олег Крючков.
https://ria.ru/20230719/avtobusy-1884979771.html
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николай лукашенко, олег крючков, сергей аксенов (политик), республика крым, общество
Николай Лукашенко, Олег Крючков, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Общество
Железнодорожный транспорт в Крыму, где горит полигон, работает штатно
Минтранс Крыма: железнодорожный транспорт в районе, где горит полигон, работает штатно