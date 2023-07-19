https://ria.ru/20230719/podmoskove-1885133786.html
Подмосковье признано самым инновационным регионом в агропромышленной сфере
Подмосковье признано самым инновационным регионом в агропромышленной сфере - РИА Новости, 19.07.2023
Подмосковье признано самым инновационным регионом в агропромышленной сфере
Подмосковье признано самым инновационным регионом в сфере агропромышленного комплекса (АПК) в России, сообщили в министерстве сельского хозяйства и... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T17:40
2023-07-19T17:40
2023-07-19T17:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Подмосковье признано самым инновационным регионом в сфере агропромышленного комплекса (АПК) в России, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "Аналитики проекта РСХБ в цифре совместно с ИЦ "Сколково" составили рейтинг инновационности регионов России в сфере АПК. Московская область заняла в нем первое место", - отметили в ведомстве. Развитие АПК региона основано на модернизации производственных мощностей и привлечении инвестиций в агарную отрасль. В Подмосковье активно развиваются импортозамещающие проекты, к 2024 году планируют завершить девять таких проектов на 15 миллиардов рублей и 1500 рабочих мест, сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов. По его словам, сельхозпроизводители региона получают различные меры господдержки. Так, в этом году Минсельхозпрод Подмосковья предоставит 5,1 млрд рублей для поддержки сельхозпроизводителей по 32 видам субсидий. "Таким образом, мы стимулируем бизнес к внедрению новых решений, развитию инноваций. Комплексная работа по всем направлениям, открытый диалог с сельхозтоваропроизводителями, выявление проблемных вопросов и их оперативное решение – наши приоритеты, благодаря которым есть результат и высокая оценка со стороны профессионального сообщества", - добавил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба Минсельхозпрода области. При составлении рейтинга учитывали такие показатели как объемы инвестиций в инновации, рассматривали доступность мер государственной поддержки АПК.
https://ria.ru/20230717/syr-1884755068.html
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Подмосковье признано самым инновационным регионом в сфере агропромышленного комплекса (АПК) в России, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"Аналитики проекта РСХБ в цифре совместно с ИЦ "Сколково" составили рейтинг инновационности регионов России в сфере АПК. Московская область заняла в нем первое место", - отметили в ведомстве.
Производство сыра в Подмосковье в мае увеличилось на 25 процентов
Развитие АПК региона основано на модернизации производственных мощностей и привлечении инвестиций в агарную отрасль. В Подмосковье активно развиваются импортозамещающие проекты, к 2024 году планируют завершить девять таких проектов на 15 миллиардов рублей и 1500 рабочих мест, сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов
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По его словам, сельхозпроизводители региона получают различные меры господдержки. Так, в этом году Минсельхозпрод Подмосковья предоставит 5,1 млрд рублей для поддержки сельхозпроизводителей по 32 видам субсидий.
Около ста тысяч квадратных метров торговых площадей обновили в Подмосковье
"Таким образом, мы стимулируем бизнес к внедрению новых решений, развитию инноваций. Комплексная работа по всем направлениям, открытый диалог с сельхозтоваропроизводителями, выявление проблемных вопросов и их оперативное решение – наши приоритеты, благодаря которым есть результат и высокая оценка со стороны профессионального сообщества", - добавил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба Минсельхозпрода области.
При составлении рейтинга учитывали такие показатели как объемы инвестиций в инновации, рассматривали доступность мер государственной поддержки АПК.