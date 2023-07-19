https://ria.ru/20230719/podmoskove-1885133786.html

Подмосковье признано самым инновационным регионом в агропромышленной сфере

Подмосковье признано самым инновационным регионом в агропромышленной сфере - РИА Новости, 19.07.2023

Подмосковье признано самым инновационным регионом в агропромышленной сфере

Подмосковье признано самым инновационным регионом в сфере агропромышленного комплекса (АПК) в России, сообщили в министерстве сельского хозяйства и... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T17:40

2023-07-19T17:40

2023-07-19T17:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

георгий филимонов

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Подмосковье признано самым инновационным регионом в сфере агропромышленного комплекса (АПК) в России, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "Аналитики проекта РСХБ в цифре совместно с ИЦ "Сколково" составили рейтинг инновационности регионов России в сфере АПК. Московская область заняла в нем первое место", - отметили в ведомстве. Развитие АПК региона основано на модернизации производственных мощностей и привлечении инвестиций в агарную отрасль. В Подмосковье активно развиваются импортозамещающие проекты, к 2024 году планируют завершить девять таких проектов на 15 миллиардов рублей и 1500 рабочих мест, сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов. По его словам, сельхозпроизводители региона получают различные меры господдержки. Так, в этом году Минсельхозпрод Подмосковья предоставит 5,1 млрд рублей для поддержки сельхозпроизводителей по 32 видам субсидий. "Таким образом, мы стимулируем бизнес к внедрению новых решений, развитию инноваций. Комплексная работа по всем направлениям, открытый диалог с сельхозтоваропроизводителями, выявление проблемных вопросов и их оперативное решение – наши приоритеты, благодаря которым есть результат и высокая оценка со стороны профессионального сообщества", - добавил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба Минсельхозпрода области. При составлении рейтинга учитывали такие показатели как объемы инвестиций в инновации, рассматривали доступность мер государственной поддержки АПК.

https://ria.ru/20230717/syr-1884755068.html

https://ria.ru/20230719/podmoskove-1885060296.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), георгий филимонов