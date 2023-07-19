https://ria.ru/20230719/petina-1885113407.html

Суд оставил под стражей экс-сенатора Петину

Суд оставил под стражей экс-сенатора Петину - РИА Новости, 19.07.2023

Суд оставил под стражей экс-сенатора Петину

Рязанский областной суд оставил в силе решение районного суда, заключившего под стражу бывшего заместителя министра здравоохранения региона, экс-сенатора Ирину... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T16:44

2023-07-19T16:44

2023-07-19T16:44

происшествия

рязанская область

россия

рязань

рязанский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 19 июл – РИА Новости. Рязанский областной суд оставил в силе решение районного суда, заключившего под стражу бывшего заместителя министра здравоохранения региона, экс-сенатора Ирину Петину, обвиняемую в получении взяток, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Советский районный суд Рязани 11 июля арестовал Петину по делу о получении взяток в особо крупном размере, 14 июля такое же решение было принято в отношении бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова. Как поясняло региональное следственное управление СК РФ, речь идет о взятках, полученных в 2018-2021 годах за содействие в заключении государственных контрактов на поставки медицинского оборудования для нужд лечебных учреждений области. Как уточняли РИА Новости в Рязанском областном суде, рассмотрение апелляции по мере пресечения Петиной назначено на среду. "Рязанский областной суд оставил без изменения постановление Советского районного суда города Рязани об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Рязанской области", - сообщили в суде.

https://ria.ru/20230714/grekov-1884306878.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, рязанская область, россия, рязань, рязанский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)