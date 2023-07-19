Рейтинг@Mail.ru
Суд оставил под стражей экс-сенатора Петину - РИА Новости, 19.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/petina-1885113407.html
Суд оставил под стражей экс-сенатора Петину
Суд оставил под стражей экс-сенатора Петину - РИА Новости, 19.07.2023
Суд оставил под стражей экс-сенатора Петину
Рязанский областной суд оставил в силе решение районного суда, заключившего под стражу бывшего заместителя министра здравоохранения региона, экс-сенатора Ирину... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T16:44
2023-07-19T16:44
происшествия
рязанская область
россия
рязань
рязанский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1884035620_0:0:3241:1824_1920x0_80_0_0_94d7b3a8686dd98c9719ac819ab76fce.jpg
РЯЗАНЬ, 19 июл – РИА Новости. Рязанский областной суд оставил в силе решение районного суда, заключившего под стражу бывшего заместителя министра здравоохранения региона, экс-сенатора Ирину Петину, обвиняемую в получении взяток, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Советский районный суд Рязани 11 июля арестовал Петину по делу о получении взяток в особо крупном размере, 14 июля такое же решение было принято в отношении бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова. Как поясняло региональное следственное управление СК РФ, речь идет о взятках, полученных в 2018-2021 годах за содействие в заключении государственных контрактов на поставки медицинского оборудования для нужд лечебных учреждений области. Как уточняли РИА Новости в Рязанском областном суде, рассмотрение апелляции по мере пресечения Петиной назначено на среду. "Рязанский областной суд оставил без изменения постановление Советского районного суда города Рязани об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Рязанской области", - сообщили в суде.
https://ria.ru/20230714/grekov-1884306878.html
рязанская область
россия
рязань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1884035620_0:0:2705:2028_1920x0_80_0_0_fade60ca83bdb8bdf4c28bc9c2d79726.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, рязанская область, россия, рязань, рязанский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Рязанская область, Россия, Рязань, Рязанский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд оставил под стражей экс-сенатора Петину

Рязанский областной суд оставил в силе решение об аресте для экс-сенатора Петиной

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкИрина Петина
Ирина Петина - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Ирина Петина. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 19 июл – РИА Новости. Рязанский областной суд оставил в силе решение районного суда, заключившего под стражу бывшего заместителя министра здравоохранения региона, экс-сенатора Ирину Петину, обвиняемую в получении взяток, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Советский районный суд Рязани 11 июля арестовал Петину по делу о получении взяток в особо крупном размере, 14 июля такое же решение было принято в отношении бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова. Как поясняло региональное следственное управление СК РФ, речь идет о взятках, полученных в 2018-2021 годах за содействие в заключении государственных контрактов на поставки медицинского оборудования для нужд лечебных учреждений области. Как уточняли РИА Новости в Рязанском областном суде, рассмотрение апелляции по мере пресечения Петиной назначено на среду.
"Рязанский областной суд оставил без изменения постановление Советского районного суда города Рязани об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Рязанской области", - сообщили в суде.
Игорь Греков - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Суд арестовал бывшего вице-губернатора Рязанской области Грекова за взятки
14 июля, 22:46
 
ПроисшествияРязанская областьРоссияРязаньРязанский областной судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала