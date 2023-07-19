https://ria.ru/20230719/patsient-1885132354.html

Путин удивился мнению о роли пациента в программах здравоохранения

Путин удивился мнению о роли пациента в программах здравоохранения - РИА Новости, 19.07.2023

Путин удивился мнению о роли пациента в программах здравоохранения

Президент России Владимир Путин удивился мнению, что пациент не является ключевой фигурой в программах здравоохранения, он напомнил, что все они направлены... РИА Новости, 19.07.2023

2023-07-19T17:34

2023-07-19T17:34

2023-07-19T17:34

владимир путин

здоровье - общество

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин удивился мнению, что пациент не является ключевой фигурой в программах здравоохранения, он напомнил, что все они направлены именно на человека и просил указывать на проблемы с целью их исправления. "Единственное, что меня здесь удивляет, это то, что вы считаете, что нет пациента как ключевой фигуры в наших программах здравоохранения. Наоборот, все настроено именно на это, все эти программы пациентоцентричные, все направлено на человека. Но если вы считаете, что проблема все-таки существует, то значит чего-то мы там, наверное, не доработали", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей". Он просил указывать на эти недоработки. "Потому что одно дело - то, что мы планируем, другое - практика. Не всегда, наверное, все получается. Поэтому если вы видите эти какие-то пробелы, будем рады воспользоваться вашими наработками", - отметил глава государства.

https://ria.ru/20230615/zdravookhranenie-1878365626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, здоровье - общество