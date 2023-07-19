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Путин удивился мнению о роли пациента в программах здравоохранения - РИА Новости, 19.07.2023
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17:34 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/patsient-1885132354.html
Путин удивился мнению о роли пациента в программах здравоохранения
Путин удивился мнению о роли пациента в программах здравоохранения - РИА Новости, 19.07.2023
Путин удивился мнению о роли пациента в программах здравоохранения
Президент России Владимир Путин удивился мнению, что пациент не является ключевой фигурой в программах здравоохранения, он напомнил, что все они направлены... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T17:34
2023-07-19T17:34
владимир путин
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин удивился мнению, что пациент не является ключевой фигурой в программах здравоохранения, он напомнил, что все они направлены именно на человека и просил указывать на проблемы с целью их исправления. "Единственное, что меня здесь удивляет, это то, что вы считаете, что нет пациента как ключевой фигуры в наших программах здравоохранения. Наоборот, все настроено именно на это, все эти программы пациентоцентричные, все направлено на человека. Но если вы считаете, что проблема все-таки существует, то значит чего-то мы там, наверное, не доработали", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей". Он просил указывать на эти недоработки. "Потому что одно дело - то, что мы планируем, другое - практика. Не всегда, наверное, все получается. Поэтому если вы видите эти какие-то пробелы, будем рады воспользоваться вашими наработками", - отметил глава государства.
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владимир путин, здоровье - общество
Владимир Путин, Здоровье - Общество
Путин удивился мнению о роли пациента в программах здравоохранения

Путин удивился мнению, что программы здравоохранения не направлены на пациента

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин удивился мнению, что пациент не является ключевой фигурой в программах здравоохранения, он напомнил, что все они направлены именно на человека и просил указывать на проблемы с целью их исправления.
«
"Единственное, что меня здесь удивляет, это то, что вы считаете, что нет пациента как ключевой фигуры в наших программах здравоохранения. Наоборот, все настроено именно на это, все эти программы пациентоцентричные, все направлено на человека. Но если вы считаете, что проблема все-таки существует, то значит чего-то мы там, наверное, не доработали", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей".
Он просил указывать на эти недоработки.
"Потому что одно дело - то, что мы планируем, другое - практика. Не всегда, наверное, все получается. Поэтому если вы видите эти какие-то пробелы, будем рады воспользоваться вашими наработками", - отметил глава государства.
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