https://ria.ru/20230719/patsient-1885132354.html
Путин удивился мнению о роли пациента в программах здравоохранения
Путин удивился мнению о роли пациента в программах здравоохранения - РИА Новости, 19.07.2023
Путин удивился мнению о роли пациента в программах здравоохранения
Президент России Владимир Путин удивился мнению, что пациент не является ключевой фигурой в программах здравоохранения, он напомнил, что все они направлены... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T17:34
2023-07-19T17:34
2023-07-19T17:34
владимир путин
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585184473_277:698:2678:2048_1920x0_80_0_0_f0646419a4f7274b39de1fba60f706f4.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин удивился мнению, что пациент не является ключевой фигурой в программах здравоохранения, он напомнил, что все они направлены именно на человека и просил указывать на проблемы с целью их исправления. "Единственное, что меня здесь удивляет, это то, что вы считаете, что нет пациента как ключевой фигуры в наших программах здравоохранения. Наоборот, все настроено именно на это, все эти программы пациентоцентричные, все направлено на человека. Но если вы считаете, что проблема все-таки существует, то значит чего-то мы там, наверное, не доработали", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей". Он просил указывать на эти недоработки. "Потому что одно дело - то, что мы планируем, другое - практика. Не всегда, наверное, все получается. Поэтому если вы видите эти какие-то пробелы, будем рады воспользоваться вашими наработками", - отметил глава государства.
https://ria.ru/20230615/zdravookhranenie-1878365626.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585184473_513:652:2374:2048_1920x0_80_0_0_9d8e7fe5170134df946adb1a77bd9104.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, здоровье - общество
Владимир Путин, Здоровье - Общество
Путин удивился мнению о роли пациента в программах здравоохранения
Путин удивился мнению, что программы здравоохранения не направлены на пациента
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин удивился мнению, что пациент не является ключевой фигурой в программах здравоохранения, он напомнил, что все они направлены именно на человека и просил указывать на проблемы с целью их исправления.
«
"Единственное, что меня здесь удивляет, это то, что вы считаете, что нет пациента как ключевой фигуры в наших программах здравоохранения. Наоборот, все настроено именно на это, все эти программы пациентоцентричные, все направлено на человека. Но если вы считаете, что проблема все-таки существует, то значит чего-то мы там, наверное, не доработали", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей".
Он просил указывать на эти недоработки.
"Потому что одно дело - то, что мы планируем, другое - практика. Не всегда, наверное, все получается. Поэтому если вы видите эти какие-то пробелы, будем рады воспользоваться вашими наработками", - отметил глава государства.
Мишустин рассказал о развитии здравоохранения